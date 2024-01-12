Узор на каждом из ваших пальцев уникален, но команда исследователей использовала систему глубокого обучения, чтобы найти сходство между ними.

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Если вы любите криминальные телешоу, романы о тайнах или подкасты о настоящих преступлениях, вы, вероятно, слышали, что отпечатки пальцев уникальны.

Даже у однояйцевых близнецов, имеющих (почти) одинаковую генетику, не бывает одинаковых отпечатков пальцев.

Это также означает, что экспертам-криминалистам нужны отпечатки одного и того же пальца, если они хотят связать дела воедино, или что вам нужно использовать один и тот же палец для разблокировки телефона, если вы используете этот метод на своем устройстве.

Команда из Колумбийского университета в США утверждает, что искусственный интеллект (ИИ) может повысить точность судебной экспертизы.

Ученые создали новую систему искусственного интеллекта для поиска сходства между отпечатками разных пальцев человека.

Ход Липсон, профессор инженерии Колумбийского университета, рассказал Euronews Next, что один из его студентов ворвался в его кабинет год назад и сказал, что хочет оспорить идею о том, что отпечатки каждого пальца уникальны.

После небольшого обучения ИИ узнал, что отпечатки разных пальцев одного и того же человека на самом деле очень похожи. Просто нужно взглянуть на них по-другому. Ход Липсон профессор инженерии Колумбийского университета

"Он ввел пары отпечатков пальцев в большую систему искусственного интеллекта. Иногда они были от одного и того же человека, а иногда - от разных, - сказал он. - После небольшого обучения ИИ понял, что отпечатки разных пальцев одного и того же человека на самом деле очень похожи. Просто нужно взглянуть на них по-другому".

Когда исследователи попытались опубликовать свои выводы в известном журнале по криминалистике, им было отказано, но затем исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Они также проанализировали, как их модель находит сходство между отпечатками пальцев.

"В итоге выяснилось, что наиболее важна некоторая кривизна гребешков кожи", - говорит Липсон.

"Ничего нового"

Кристоф Шампо, профессор криминалистики Лозаннского университета в Швейцарии и мировой эксперт по отпечаткам пальцев, говорит, что эти сходства были известны и ранее.

"Здесь нет никакого открытия. Тот факт, что между пальцами одного человека больше связей, чем между пальцами разных людей, известен с тех пор, как отпечатки пальцев стали использоваться для целей идентификации", - сказал он в интервью Euronews Next.

Эксперт добавил, что использованная в исследовании система искусственного интеллекта - так называемая глубокая контрастирующая сеть - не будет полезной в криминалистике по сравнению с существующими автоматизированными системами.

"Они не проводили тесты на основе частичных, искаженных, сложных следов. В этом случае я совсем не уверен, что существующие небольшие корреляции существенно улучшат эффективность системы", - добавил Шампо.

Авторы исследования согласились с тем, что существуют определенные ограничения.

"Могут возникнуть некоторые проблемы с ухудшенными данными, потому что на месте преступления отпечатки пальцев обычно размазываются", - сказал Гейб Гуо, студент Колумбийского университета, участвовавший в исследовании.

И если Шампо считает, что техника, основанная на искусственном интеллекте, хоть и интересна, но не особенно полезна для криминалистики, то Липсон называет ее примером того, как ИИ может быть использован в будущем.

"Многие люди считают, что ИИ не может делать новые открытия, что он просто переваривает знания, - говорит он. - Но это исследование - пример того, как даже довольно простой ИИ, получив довольно простой набор данных, который исследовательское сообщество хранило годами, может сделать открытия, которые десятилетиями ускользали от экспертов".