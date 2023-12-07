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У вас высокое кровяное давление? У вашего супруга - наверняка тоже

Медсестра измеряет артериальное давление мужчине во время бесплатной оценки состояния здоровья, 2013 год.
Медсестра измеряет артериальное давление мужчине во время бесплатной оценки состояния здоровья, 2013 год. Авторское право Lea Suzuki/San Francisco Chronicle via AP
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Семейные пары имеют не только общие привычки, традиции и интересы. Как показало новое исследование, если один из партнёров страдает гипертонией, то у другого, скорее всего, имеется тот же недуг.

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Вы страдаете от повышенного артериального давления? Скорее всего у вашей второй половинки та же проблема. Таков вывод нового исследования, результаты которого были опубликованы вжурнале Американской кардиологической ассоциации (АНА). Проанализировав медицинские показатели супружеских пар людей среднего возраста и старше, учёные установили, что в от20 до 47% случаев высокое кровяное давление имели оба партнёра.

Многонациональное исследование проводилось в США, Англии, Китае и Индии.

"Многие знают, что гипертония часто встречается у людей среднего и пожилого возраста. Но мы были удивлены, когда обнаружили, что во многих парах и муж, и жена имели высокое кровяное давление в США, Англии, Китае и Индии", - говорится в заявлении автора исследования Чихуа Ли, доктора Мичиганского университета.

"Например, в США у более чем 35% пар в возрасте 50 лет и старше наблюдалась гипертония".

Исследование охватило 3 989 американских, 1 086 британских, 6 514 китайских и 22 389 индийских супружеских пар. 

Общие интересы, образ жизни и... гипертония

Распространенность высокого кровяного давления у обоих партнёров в Британии составила 47%, в США - 38%, в Китае - 21%, а в Индии - 20%.

В Китае вероятность того, у жён гипертоников тоже имеется повышенное давление на 26% выше, чем у жён, супруги которых не имеют подобных проблем со здоровьем.

В Индии этот показатель составил 19%. В США и Англии - 9%. Та же корреляция была выявлена и у мужей.

Мужчина измеряет артериальное давление
Мужчина измеряет артериальное давлениеAmerican Heart Association

"Гипертония больше распространена в США и Британии, чем в Китае и Индии, однако связь между показателями артериального давления сильнее именно у китайских и индийских супружеских пар", - пояснил Пейи, Лу учёный из Колумбийского университета.

"Одна из причин кроется в культурных особенностях. В Китае и Индии существует сильная вера в то, что семья должна держаться вместе, поэтому в паре люди могут сильнее влиять на здоровье друг друга".

Ограничения исследования заключались в том, что оно включало лишь одно измерение артериального давления у тестируемых, в число которых вошли только гетеросексуальные пары.

Но авторы заявили, что их работа может быть полезна для разработки методов лечения гипертонии, например, парной терапии. 

По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, 22% жителей стран-членов сообщества имеют высокое кровяное давление.

Многочисленные исследования показывают, что повышенное давление - один из самых значимых факторов сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, сердечную недостаточность и инсульт.

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