У вас высокое кровяное давление? У вашего супруга - наверняка тоже

By Euronews

Семейные пары имеют не только общие привычки, традиции и интересы. Как показало новое исследование, если один из партнёров страдает гипертонией, то у другого, скорее всего, имеется тот же недуг.

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Вы страдаете от повышенного артериального давления? Скорее всего у вашей второй половинки та же проблема. Таков вывод нового исследования, результаты которого были опубликованы вжурнале Американской кардиологической ассоциации (АНА). Проанализировав медицинские показатели супружеских пар людей среднего возраста и старше, учёные установили, что в от20 до 47% случаев высокое кровяное давление имели оба партнёра.

Многонациональное исследование проводилось в США, Англии, Китае и Индии.

"Многие знают, что гипертония часто встречается у людей среднего и пожилого возраста. Но мы были удивлены, когда обнаружили, что во многих парах и муж, и жена имели высокое кровяное давление в США, Англии, Китае и Индии", - говорится в заявлении автора исследования Чихуа Ли, доктора Мичиганского университета.

"Например, в США у более чем 35% пар в возрасте 50 лет и старше наблюдалась гипертония".

Исследование охватило 3 989 американских, 1 086 британских, 6 514 китайских и 22 389 индийских супружеских пар.

Общие интересы, образ жизни и... гипертония

Распространенность высокого кровяного давления у обоих партнёров в Британии составила 47%, в США - 38%, в Китае - 21%, а в Индии - 20%.

В Китае вероятность того, у жён гипертоников тоже имеется повышенное давление на 26% выше, чем у жён, супруги которых не имеют подобных проблем со здоровьем.

В Индии этот показатель составил 19%. В США и Англии - 9%. Та же корреляция была выявлена и у мужей.

Мужчина измеряет артериальное давление American Heart Association

"Гипертония больше распространена в США и Британии, чем в Китае и Индии, однако связь между показателями артериального давления сильнее именно у китайских и индийских супружеских пар", - пояснил Пейи, Лу учёный из Колумбийского университета.

"Одна из причин кроется в культурных особенностях. В Китае и Индии существует сильная вера в то, что семья должна держаться вместе, поэтому в паре люди могут сильнее влиять на здоровье друг друга".

Ограничения исследования заключались в том, что оно включало лишь одно измерение артериального давления у тестируемых, в число которых вошли только гетеросексуальные пары.

Но авторы заявили, что их работа может быть полезна для разработки методов лечения гипертонии, например, парной терапии.

По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, 22% жителей стран-членов сообщества имеют высокое кровяное давление.

Многочисленные исследования показывают, что повышенное давление - один из самых значимых факторов сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, сердечную недостаточность и инсульт.