Как и в Китае, в ряде европейских стран растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Насколько это серьезно?

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Несколько европейских стран сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей в этом году, аналогичном в Китае.

Инфекции вызываются бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая вызывает как легкие респираторные инфекции, так и тяжелые пневмонии.

Она является распространенной причиной пневмонии у детей школьного возраста и, по данным организации Public Health France, может составлять от 30 до 50 процентов случаев заражения детей пневмонией.

При пневмонии воспаляются воздушные мешки легких. Они могут заполняться жидкостью или гноем, вызывая такие симптомы, как кашель или затрудненное дыхание.

Шесть стран Европейского союза и Европейской экономической зоны уже сообщили о росте числа случаев инфицирования Mycoplasma pneumoniae, что может отражать обычную рецидивную активность бактерий.

По словам представителей здравоохранения ЕС, это также может быть связано с ограниченным распространением вируса во время пандемии COVID-19.

Каковы симптомы?

Некоторые страны, в том числе Дания и Франция, классифицировали рост числа случаев как "эпидемию".

Ханне-Дорте Эмборг, старший научный сотрудник датского Института сыворотки (Statens Serum Institute), рассказала Euronews Next, что когда более 10 процентов анализов, проведенных врачами, оказываются положительными на микоплазму, это считается эпидемией.

Это не очень быстро развивающаяся болезнь. Обычно она развивается медленнее: у вас кашель, усталость и головная боль, и если это длится довольно долго, то это может быть микоплазменная пневмония Ханне-Дорте Эмборг Statens Serum Institute

"Это похоже на симптомы гриппа, но у вас обычно будет сильный кашель", - сказала Эмборг.

"Это не очень быстро развивающаяся болезнь. Обычно она развивается медленнее: у вас кашель, усталость и головная боль, и если это длится довольно долго, то это может быть микоплазменная пневмония", - добавила она.

Это одна из основных причин "ходячей пневмонии", то есть легкой формы инфекции, при которой человек может продолжать заниматься обычной деятельностью".

Исследователи Майк Битон и Патрик Мейер Сотер начали наблюдение за бактерией mycoplasma pneumoniae еще в 2020 году и обнаружили, что, как и при других инфекциях дыхательных путей, число случаев заболевания уменьшилось из-за ограничений COVID-19.

"Неудивительно, что мы увидели, что количество случаев обнаружения mycoplasma pneumoniae в разных странах мира резко сократилось, - рассказал Euronews Next Битон, сотрудник кафедры медицинской микробиологии Кардиффского университета Метрополитен в Великобритании.

Но в то время как другие распространенные инфекции, такие как грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вновь появились, mycoplasma pneumoniae по-прежнему отсутствовала.

"Мы знали, что в какой-то момент она вернется, потому что до сих пор в разных странах то тут, то там были такие случаи", - сказал он.

Где она распространяется?

Координируя международное наблюдение за этой инфекцией, они обнаружили, что за последние шесть месяцев число случаев инфицирования mycoplasma pneumoniae стало расти.

Проанализировав данные эпиднадзора 24 стран за период с апреля по сентябрь 2023 года, они обнаружили, что число случаев заболевания было выше в Европе и Азии. В Европе "наиболее частые случаи" были выявлены в Дании, Швеции, Швейцарии и Уэльсе, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet в прошлом месяце.

Несколько европейских стран недавно сообщили о росте числа случаев заболевания.

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Представители здравоохранения Дании заявили, что с лета наблюдается рост числа случаев инфицирования mycoplasma pneumoniae, причем "значительно больше, чем обычно".

Во Франции сообщили о "необычном росте" заболеваемости респираторными инфекциями, вызванными mycoplasma pneumoniae: с начала осени участились случаи заболевания, а по сравнению с 2019 и 2022 годами количество случаев увеличилось, что "отражает эпидемическую ситуацию".

Нидерланды также сообщили о росте числа случаев пневмонии. Институт общественного здравоохранения RIVM сообщил Euronews Next, что особенно часто пневмонией заболевают дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Почему сейчас участились случаи "ходячей пневмонии"?

Неизвестно, почему число случаев заболевания растет именно сейчас, но некоторые представители здравоохранения говорят, что это может быть связано с задержкой после снятия ограничений на COVID-19.

Битон полагает, что есть несколько теорий, почему эта бактерия так долго не появлялась после пандемии. У нее более длительный инкубационный период и что она "медленно растёт".

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Хотя количество случаев, наблюдаемых в странах, "вызывает беспокойство", добавил он, это не удивительно.

По словам представителей датского здравоохранения, эпидемии mycoplasma pneumoniae исторически случались примерно раз в четыре года, а последняя эпидемия пришлась на 2015-2018 годы.

Непосредственно перед пандемией COVID-19 наблюдалось большое количество случаев заболевания, но в условиях ограничений они упали до "необычно низкого уровня".

"Почти ничего не циркулировало [во время пандемии], а потом, когда мы начали снова открывать [Данию] на разных уровнях, различные вирусы начали появляться снова", - сказал Эмборг.

"Но mycoplasma pneumoniae не появлялась до сих пор, так что уже три с половиной года у нас не было настоящей циркуляции бактерий", - напоминает специалист.

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По словам Эмборг, бактерий немного больше, чем обычно, но сейчас мы не видим в этом ничего страшного, потому что mycoplasma pneumoniae обычно поражает детей или школьников. Но они при этом чаще всего не попадают в больницу.