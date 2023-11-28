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Путин планирует развивать российский искусственный интеллект, основанный на традиционных ценностях

Владимир Путин
Владимир Путин Авторское право Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Associated Press
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент России заявил, что созданные на Западе средства искусственного интеллекта "просто игнорируют и отменяют российскую культуру" и навязывают западную этику, "против которой мы выступаем".

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Президент России Владимир Путин объявил о намерении утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнув, что необходимо не допустить монополии Запада.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту в Москве, Путин отметил, что "необходимо использовать российские решения в области создания надежных и прозрачных систем искусственного интеллекта, безопасных и для человека".

"Монопольное доминирование таких иностранных технологий в России недопустимо, опасно и неприемлемо", - сказал Путин.

Он отметил, что "многие современные системы, обученные на западных данных, рассчитаны на западный рынок" и "отражают ту часть западной этики, норм поведения, государственной политики, против которой мы возражаем".

Путин пропагандирует "традиционные ценности" и пытается противостоять "тлетворному влиянию Запада" уже не первое десятилетие.

Российский президент предупредил, что алгоритмы, разработанные западными платформами, могут привести к цифровой "отмене" России и ее культуры.

"Искусственный интеллект, созданный по западным стандартам и лекалам, может стать ксенофобским", - сказал Путин.

Западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой - просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру
Владимир Путин
президент России

"Проще говоря, машине ставится некая творческая задача, и она решает ее, используя только англоязычные данные, что удобно и выгодно разработчикам системы, - объяснил российский президент. - И таким образом алгоритм, например, может указать машине, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует".

Больше ресурсов для российских исследований в области ИИ

Путин пообещал направить дополнительные ресурсы на развитие суперкомпьютеров и других технологий, которые помогут активизировать отечественные исследования в области ИИ.

"Речь идет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей, - сказал Путин. - В эпоху технологической революции именно культурное и духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, а значит, разнообразия нашего мира, стабильности международных отношений. Наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка и языков других народов России должны лежать в основе наших разработок, помогая создавать надежные, прозрачные и безопасные системы искусственного интеллекта".

Путин подчеркнул, что попытки запретить развитие ИИ невозможны, но отметил важность обеспечения необходимых гарантий.

"Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно, - сказал он, - если мы что-то запретим, это будет развиваться в другом месте, а мы будем только отставать, вот и все".

Путин добавил, что мировое сообщество сможет выработать рекомендации по безопасности ИИ, когда полностью осознает риски.

"Когда они почувствуют угрозу его неконтролируемого распространения, неконтролируемой деятельности в этой сфере, сразу появится желание договариваться", - сказал он.

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