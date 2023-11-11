By Sudesh Baniya

Как ожидается, продолжительность жизни станет одной из ключевых тем европейской политики, поскольку континент сталкивается с проблемой старения населения.

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Ожидаемая продолжительность жизни европейцев составляет 80,1 года, согласно данным за 2021 год, опубликованным на этой неделе агенством Eurostat.

Важно уточнить, что применять этот показатель ко всему континенту некорректно, так как результаты исследования показывают существенный разрыв между различными регионами континентальной Европы, где средняя продолжительность жизни колеблется от 69 до 85 лет.

Из 242 регионов по NUTS 2 (одна из 5 категорий системы территориального деления ЕС) - меньше всех живут жители болгарского Северозападена (69,7 лет), а дольше - в испанском Мадриде (85,4).

Рост уровня жизни, улучшение качества образования, медицинских услуг и доступа к ним обусловливают более высокие показатели, а более низкие - свидетельствуют об отсутствии этих факторов.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) женщин была выше во всех регионах, по которым имеются данные. В целом по Европе женщины живут на 5,7 года дольше, чем мужчины.

В масштабах страны самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году сохранялась в Лихтенштейне - 84,4 года. Показатель ОПЖ швейцарцев составил 83,9 года, за ними следуют испанцы - 83,3 года и финны - 83,2 года.

До 2019 года ОПЖ в Европе повышалась относительно стабильными темпами, и доросла до отметки 81,3 года. Однако в последующие годы наблюдалось её рекордное снижение, что часто связывают с последствиями пандемии COVID-19.

Показатели 2021 года были ещё ниже по сравнению с 2020 годом, когда он составил 80,4 года.

Эксперты считают, что спад должен смениться подъёмом, так как младенческая смертность уменьшается, постепенно повышается уровень жизни.

Это находит отражение и в статистике: на первых местах располагаются страны с высоким Индексом человеческого развития.

О чём конкретно говорят эти цифры?

Всемирная организация здравоохранения определяет ожидаемую продолжительность жизни как среднее количество лет, которое может прожить родившийся человеку с учётом ряда факторов, включая время, регион и имеющиеся заболевания.

Этот показатель учитывает половозрастные коэффициенты смертности, преобладающие на момент рождения в конкретном году в данной стране, территории или районе.

Этот показатель часто называют важнейшим инструментом для отслеживания уровня благополучия общества, он имеет большое значение для разработки государственной политики.

Например, Франция решает проблему увеличения продолжительности жизни населения и связанной с этим нагрузки на систему социального обеспечения и здравоохранения.

Для этого французское правительство в начале этого года приняло ряд реформ, направленных на увеличение пенсионного возраста и стимулирование людей работать дольше. Это решение вызвало протесты по всей стране.

Однако старение населения происходит не только во Франции (где показатель ОПЖ не самый высокий). Во всей Европе уже несколько десятилетий ожидаемая продолжительность жизни растёт.