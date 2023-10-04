Ковид возвращается: в Европе стартует очередная прививочная кампания

В Европе растет число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций. Кто должен проходить ревакцинацию? Обзор Euronews.

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На этой неделе во Франции началась новая кампания по вакцинации против COVID-19. Власти призывают уязвимые группы населения сделать бустерную прививку обновлёнными вакцинами, адаптированными к последним мутациям вируса.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), число случаев заражения COVID-19 растёт более чем в половине европейских стран. В некоторых государствах отмечается увеличение числа госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии, а также смертельных исходов.

В то время, как около 73% жителей стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) прошли первичный курс вакцинации COVID-19, т.е. получили одну или две дозы, интерес к ревакцинации по-прежнему низок.

По данным ECDC, чуть более половины европейцев сделали первую бустерную прививку и только 14% – вторую.

Как рекомендации опубликовали санитарные органы в странах ЕС? Что делать в случае положительного результата теста на COVID-19.

Охват первичной вакцинацией

Кто должен проходить ревакцинацию?

На фоне роста числа случаев заболевания к концу летнего сезона европейские страны рекомендуют уязвимым лицам, подверженным риску развития тяжёлой формы COVID-19, сделать ревакцинацию.

Начало прививочных кампаний совпадает с выпуском обновлённых вакцин, направленных против подвариантов вируса Omicron, таких как XBB 1.5, который учёные называют самым трансмиссивным и который уже стал доминирующим на континенте.

Обновлённые вакцины также защищают от родственных вариантов, таких как EG.5 и BA.2.86.

Франция перенесла кампанию по вакцинации против COVID-19 на эту неделю, призывая уязвимых лиц получить бустер. Прививка является бесплатной и может быть сделана любому желающему в стране.

Она рекомендуется людям в возрасте 65 лет и старше, лицам с сопутствующими заболеваниями или ослабленным иммунитетом, беременным женщинам, постояльцев домах престарелых, и тем, кто контактирует с уязвимыми лицами.

Немецкий Институт Роберта Коха теперь рекомендует ежегодную бустерную вакцинацию COVID-19 людям с повышенным риском развития тяжёлых заболеваний, например, в возрасте 60 лет и старше.

В сентябре министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах лично подал пример, получив бустер в берлинском военном госпитале.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах получает бустерную дозу в военном госпитале в Берлине, 18 сентября 2023 года. Lisi Niesner/Pool Photo via AP

В сентябре Испания обновила свои рекомендации по вакцинации в зимний период, призвав людей старше 60 лет, тех, кто проживает в домах престарелых, людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и людей с коморбидными заболеваниями сделать прививку против COVID-19 и гриппа.

В Нидерландах также началась ревакцинация уязвимых категорий населения. Вакцину могут получить и те, кто живёт с людьми, входящими в группу риска.

В апреле в Польше была введена пятая бустерная доза для людей, подверженных риску тяжёлых форм заболевания, а также для медицинских работников.

На прошлой неделе в Болгарии началась новая кампания по вакцинации против омикрон-подварианта XBB, прививки доступны для людей старше 12 лет.

Одна из причин, вызывающих беспокойство в зимний сезон, – совместная циркуляция COVID-19 и других респираторных заболеваний, такими как грипп и РСВ, и риск того, что распространение трёх вирусов переполнит больницы.

"Прошлой зимой, несмотря на то, что циркуляция SARS-CoV-2 была значительно ниже, чем в предыдущие два года, негативное воздействие усилилось из-за совместной циркуляции гриппа и РСВ в результате чего медицинские службы оказались под большим давлением", – заявила в прошлом месяце директор ECDC Андреа Аммон.

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"Несмотря на неопределённость в отношении того, как будут обстоять дела в нынешний сезон, нам необходимо действовать уже сейчас, чтобы минимизировать ожидаемую нагрузку на систему здравоохранения, вызванную коциркуляцией респираторных вирусов", – добавила она.

Охват ревакцинацией

С самоизоляцией покончено?

С этого года в европейских странах больше нет обязательной изоляции в случае положительного теста на COVID-19.

Нидерланды заявили, что отменили правила обязательного тестирования и изоляции в связи с "высоким уровнем иммунитета среди голландского населения и тем, что лишь у немногих пациентов развивается тяжёлая форма заболевания в связи с циркуляцией новых вариантов".

Вместо этого правительство рекомендует людям руководствоваться "здравым смыслом" и стараться оставаться дома при наличии симптомов и по возможности работать удалённо.

Это новая фаза, когда мы "учимся жить с вирусом", – заявил в марте министр здравоохранения королевства Эрнст Куйперс.

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Германия рекомендует оставаться дома, если вы заболели, но не требует изоляции или карантина для людей с COVID-19 с июля этого года. Во Франции действует аналогичная рекомендация после положительного теста.

"Эпидемиологическая ситуация в настоящее время не требует каких-либо предписанных мер инфекционной защиты для населения в том, что касается изоляции больных и карантина контактных лиц, – говорится в письме министерства здравоохранения Германии, поступившем в редакцию Euronews. – При появлении симптомов респираторной инфекции, таких как насморк, боль в горле или кашель, рекомендуется оставаться дома и избегать контактов в течение 3 - 5 дней до значительного улучшения самочувствия. При необходимости следует обратиться к врачу".

В августе Италия сняла последние ограничения, мотивируя это тем, что доступность вакцин больше не требует обязательной самоизоляции.

Министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи заявил, что его ведомство продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет новые меры по сдерживанию распространения вируса.