Французский надзорный орган заявил, что iPhone 12 подвергает людей слишком сильному электромагнитному излучению, и распорядился изъять его из продажи. Если Apple в ближайшее время не исправит ситуацию, у покупателей изымут уже купленные смартфоны.

Франция потребовала от технологического гиганта Apple отозвать с французского рынка iPhone 12, обнаружив, что эта модель излучает слишком сильное электромагнитное излучение.

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Национальное агентство по частотам (ANFR) приказало Apple "использовать все доступные средства для быстрого устранения этой неисправности", иначе компания будет вынуждена отозвать уже проданные во Франции телефоны.

Агентство отвечает за мониторинг радиооборудования и воздействия электромагнитных волн на население.

Недавно оно проверило удельный коэффициент поглощения (SAR) 141 продаваемого во Франции телефона, включая iPhone 12 от Apple. SAR измеряет скорость поглощения радиочастотной энергии человеческим организмом. Оказалось, что излучение iPhone 12 превышает норму.

В итоге, по состоянию на среду, несколько французских телекоммуникационных магазинов сняли iPhone 12 с продажи.

"Что касается уже проданных телефонов, то Apple должна как можно скорее принять меры по приведению их в соответствие с требованиями. В противном случае Apple должна будет отозвать их", — говорится в заявлении ANFR.

"Волны могут меняться во время обновления ПО".

Министр цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро написал в Х (бывший Twitter), что излучаемые волны могут меняться уже после выпуска телефона в зависимости от обновлений.

"Уровни волн, излучаемых смартфонами, могут меняться во время обновления программного обеспечения. Несомненно, именно из-за обновления после выпуска iPhone 12 превысил разрешенный порог. И именно простое обновление вернет его в соответствие", — написал он.

Apple ответила, что iPhone 12 соответствует всем нормам и стандартам SAR, и оспорила результаты проверки ANFR.

Французское агентство заявило, что телефоны анализируются как вблизи тела — в руке или кармане, так и на расстоянии 5 мм — например, в сумке.

Предельная мощность телефона, находящегося на теле, составляет 4 Вт на килограмм (Вт/кг), однако у iPhone 12 этот показатель составил 5,74 Вт/кг. При этом на расстоянии телефон не превышал порог.

Этот уровень "более чем в десять раз ниже уровня, при котором возникает риск для здоровья", написал Барро.

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"Но правило есть правило: Apple должна его соблюдать".