В мире растёт число заражений новым подвариантом COVID-19. Каковы его отличия от других мутаций, насколько он опасен и устойчив ли к вакцинам?

Несмотря на то, что пандемию официально объявили закончившейся, коронавирус продолжает распространяться. Число новых случаев заболевания увеличивается из-за появления мутировавших штаммов вируса.

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Новый подвариант COVID-19 под названием EG.5, впервые выявленный в начале этого года, всё чаще встречается в Европе.

В этом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его "вариантом, находящимся под наблюдением", поскольку число заразившихся им растёт во всем мире.

Вот что необходимо знать.

Что представляет собой новый вариант EG.5?

EG.5 - это разновидность омикрон-штамма коронавируса.

Частота его выявления в мире выросла с 7,6% случаев заболевания в конце июня до 17,4% в конце июля. Именно поэтому ВОЗ присвоила ему статус "находящегося под наблюдением".

Однако, по мнению организации, риск для здоровья населения, связанный с этой мутацией, не велик из-за её схожести с ранее циркулировавшими вариантами. Тем не менее, там предупредили, что EG.5 может стать доминирующим в некоторых странах или даже в глобальном масштабе, вызвав рост числа случаев заболевания COVID-19.

"Он явно имеет какое-то преимущество перед другими штаммами", - объясняет Роуланд Као, профессор эпидемиологии Эдинбургского университета.

Он уточнил в интервью Euronews, что ситуация "не столь драматична", как это было в 2021 году, когда первый вариант омикрона начал резко распространяться по миру.

Другой подвид EG.5, известный как EG.5.1, некоторые исследователи и СМИ называют "Эрис" (Eris).

Какие симптомы у EG.5 и тяжелее ли он в сравнении с другими вариантами?

По словам Эндрю Пекоша, профессора кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джона Хопкинса, симптомы EG.5 почти такие же, как и у других вариантов.

Они включают лихорадку, кашель и усталость, а также насморк, головную и мышечную боль. По ощущениям это может напоминать простуду, грипп или пневмонию.

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"По степени тяжести EG.5 не отличается от других сублиний Omicron, которые циркулируют с конца 2021 года", - заявила в начале этого месяца технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкове.

Как сообщил Эндрю Поллард, профессор кафедры изучения инфекций и иммунитета Оксфордского университета, есть некоторые свидетельства того, что омикрон и его субварианты даже менее тяжелы, чем более ранние штаммы вируса.

Однако, по его словам, "сложно делать выводы, поскольку у населения выработан иммунитет, он защищает от тяжёлых форм заболеваний".

Каковы масштабы распространения?

Изначально EG.5 циркулировал в Китае, Японии и Южной Корее, а теперь число заражений растёт и в Северной Америке, и в Европе.

Во Франции по состоянию на 17 июля прирост случаев EG.5 составил 26%, по сравнению с 15% за неделю до этого, что "соответствует глобальной тенденции", заявили организации Public Health France.

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В США на долю EG.5 приходится около 17% случаев заражений, что больше, чем на любых других вариантов омикрона, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"В ряде стран, где распространяется EG.5, отмечается увеличение числа случаев заболевания и госпитализаций. Хотя доказательств того, что болезнь протекает тяжелее, чем при других штаммах, нет", - подчеркнули в ВОЗ.

Двухвалентные вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19, 2022 год AP Photo/Steve Helber, File

Следует ли бояться новых мутаций COVID?

"Постепенно всё устаканится, благодаря вакцинам и выработке естественного иммунитета... Но успокаиваться ещё слишком рано", - сказал Као.

Если COVID-19 станет еще одной циркулирующей сезонной респираторной инфекцией, и какой-то вариант "пусть не катастрофически, но увеличит число случаев заражений и госпитализаций, то это вместе с гриппом может создать для нас реальные трудности", - сказал он.

В настоящее время вакцины COVID-19 адаптируются к вариантам Omicron XBB, которые схожи с EG.5.

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В июне компании Pfizer и BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на получение нормативного одобрения этих бустеров.

"Вакцины по-прежнему обеспечивают отличную защиту от тяжёлых форм заболеваний всеми вариантами COVID-19", - говорит Поллард из Оксфордского университета.

Бустерные дозы снижают риск заражения тех людей, которых относят уязвимой категории населения, добавляет он. И "существующие вакцины, вероятно, обеспечивают определенную защиту и от нового варианта", - продолжил исследователь.

По мере того как страны будут продолжать секвенирование, будут появляться новые штаммы. На этой неделе эксперты указали на ещё один вариант, который, как сообщается, обнаружили в Дании и Израиле и содержит больше мутаций в спайковом белке.

Представитель ВОЗ Ван Керкове отметил, что COVID-19 циркулирует и мутирует во всех странах.

"Это будет продолжаться, и мы должны быть к этому готовы", - сказала она, призвав страны сотрудничать в исследовании новопоявляющихся штаммов.