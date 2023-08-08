Масштабное научное исследование показывает: чем больше концентрация вредных веществ в воздухе, тем выше противомикробная резистентность.

Рост числа инфекций и бактерий, устойчивых к антибиотикам, может быть связан с загрязнением воздуха, говорится в новом масштабном исследовании.

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Группа учёных изучила данные по 116 странам за почти два десятилетия и во вторник опубликовала свои выводы в журнале The Lancet Planetary Health.

"Устойчивость к антибиотикам и загрязнение воздуха сами по себе являются одними из самых серьёзных угроз для здоровья населения планеты", - говорит ведущий автор исследования Хонг Чен из Чжэцзянского университета (Китай).

Устойчивость к антибиотикам - это когда лекарства, используемые для лечения бактериальных инфекций, становятся мало- или неэффективными.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), список инфекций, таких как пневмония или туберкулез, которые всё труднее поддаются медикаментозному лечению, стремительно пополняется.

Так, исследователи Оксфордского университета установили, что в 2019 году более миллиона смертей в мире были связаны именно с резистентностью к медпрепаратам. По подсчётам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе от лекарственно-устойчивых бактериальных инфекций ежегодно умирает более 35 тыс. человек.

Учёные утверждают, что главная причина - в чрезмерном использовании антибиотиков. Однако проведённый недавно анализ показывает, что огромную роль в этом может играть качество воздуха.

"До сих пор у нас не было чёткого представления о возможных связях этих двух факторов. На основании проделанной работы мы предполагаем, что контроль над загрязнением воздуха может принести двойную пользу: он не только уменьшит вредные последствия плохого качества воздуха, но и сыграет важную роль в борьбе с распространением устойчивых к антибиотикам бактерий", - поясняет Чен.

Загрязнение атмосферы твёрдыми частицами

Учёные обнаружили, что бактерии активнее приспосабливаются к антибиотикам при загрязнении воздуха частицами PM2.5. Они выбрасываются в атмосферу при сжигании ископаемого топлива, с сигаретным дымом, при лесных пожарах и проч.

Эти мелкие частицы особенно опасны, поскольку могут проникать глубоко в лёгкие и даже в кровь человека. По оценкам, каждый год более четырёх миллионов человек преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха PM2.5.

Согласно выводам исследования, каждый однопроцентный прирост их содержания в атмосфере связан с повышением устойчивости к антибиотикам на 0,5-1,9%.

Ещё было установлено, что в Северной Африке и Западной Азии мелкодисперсные частицы оказывают наибольшее влияние на антибиотикорезистентность.

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"Элементы устойчивости к антибиотикам, переносимые загрязнителями воздуха, могут непосредственно попадать в организм человека. Это представляет собой большой риск. Ежедневное поступление генов устойчивости к антибиотикам при вдыхании превышает поступление генов устойчивости к антибиотикам через питьевую воду", - отмечают авторы исследования.

К 2050 году резистентность может увеличиться на 17%, если политика в отношении токсичных выбросов не изменится.

Анализ включал более 11,5 млн. изолятов и охватывал девять бактериальных патогенов и 43 вида антибиотиков. Авторы отметили, что одним из ограничений исследования было отсутствие данных по некоторым бедным странам.