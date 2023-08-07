Европейские и североамериканские университеты лидируют в рейтинге QS World Rankings 2024, а Массачусетский технологический институт занимает первое место уже 12-й год подряд.

Опубликован ежегодный рейтинг лучших вузов мира QS World University Rankings за 2024 год - и половина первых мест в первой десятке досталась Европе.

РЕКЛАМА

Ежегодная оценка, которая проводится уже 20-й год, основывается на анализе 17,5 млн. научных работ и экспертных мнениях более 240 тыс. преподавателей и работодателей со всего мира.

Европа заняла пять из десяти первых мест, а англоязычные университеты доминируют в верхних эшелонах рейтинга, получая отличные оценки в таких категориях, как академическая репутация, репутация работодателя и соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов.

Первое место в рейтинге уже 12-й год подряд занимает Массачусетский технологический институт (MIT) в Кембридже (США), получивший наивысший общий балл 100.

Кембриджский университет (Великобритания) занял второе место с 99,2 баллами, а его местный конкурент Оксфордский университет - третье место с 98,9 баллами.

Четвертым в рейтинге стал Гарвардский университет с результатом 98,3 балла, пятым - Стэнфордский университет с 98,1 балла.

Из европейских вузов в десятку лучших за 2024 год вошли Кембриджский университет (99,2 балла), занявший второе место в мире; Оксфордский университет (98,9 балла) - третье место в мире; Имперский колледж Лондона (97,8 балла), занявший шестое место в мире; Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (93,9 балла) - 7-е место в мире и Университетский колледж Лондона (92,4 балла) - 9-е место в мире.

Шестое место на европейском континенте занял Эдинбургский университет (86,1), за ним следуют Парижский университет науки и литературы (85,8), Манчестерский университет (82,2), Федеральная политехническая школа Лозанны (80,4) и Мюнхенский технический университет (80).

Общий балл престижного рейтинга определяется на основе девяти важнейших показателей: академическая репутация, репутация работодателя, соотношение преподавателей и студентов, количество цитирований на одного преподавателя, соотношение зарубежных преподавателей, соотношение иностранных студентов, а также, впервые в этом году, - международная исследовательская сеть, результаты трудоустройства и устойчивое развитие.

Новые показатели "отражают сдвиги в высшем образовании, произошедшие за последние два десятилетия, такие как рост значимости устойчивого развития, возможности трудоустройства и сотрудничества в области научных исследований", заявила компания Quacquarelli Symonds, аналитик, составляющий рейтинг.

О каких тенденциях свидетельствуют рейтинги?

За последние два десятилетия высшее образование претерпело значительные изменения.

"Одним из первых изменений, которые мы заметили [в последние десятилетия], стало повышенное внимание студентов к возможностям трудоустройства, - рассказал профессор Эндрю Макфарлейн, руководитель рейтинга QS, добавив, что это заставило их усилить акцент на возможности трудоустройства. - Студенты покидают [университет] с большими долгами, чем когда-либо, в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке труда".

РЕКЛАМА

В связи с тем, что рейтинг отмечает свое 20-летие, одной из тенденций, которой его авторы "безмерно гордятся, является растущая инклюзивность классификации, которая освещает глобальное распределение академического мастерства".

В период с 2018 по 2024 год в Мировом рейтинге университетов значительно увеличилось представительство университетов Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. В 2018 году на эти регионы приходилось 37% рейтинга, в 2024 году этот показатель вырос до 46%.

Китай становится центром научных исследований

Макфарлейн отметил, что Китай, в частности, заметно поднялся в рейтинге благодаря исследовательской деятельности.

"Они являются крупнейшими в мире организаторами научных исследований, но все чаще также и высокоцитируемых исследований", - сказал он в интервью Euronews Next, отметив, что качество проводимых в Китае исследований действительно "подняло их вверх" по рейтинговой лестнице.

В то же время Соединенные Штаты и Великобритания, традиционно демонстрирующие высокие результаты, несколько снизили свои позиции в рейтинге, однако это падение не обязательно означает, что их положение ухудшается. По словам Макфарлейна, это также показатель того, что другие учебные заведения по всему миру улучшают свои позиции и сокращают разрыв.

РЕКЛАМА

"Так что, знаете, самый быстрый бегун по-прежнему остается самым быстрым, но кто-то другой сокращает отставание от него", - пояснил он.

Университеты ЕС продолжают лидировать по показателям интернационализации

По словам Макфарлейна, "чтобы справиться с мировыми проблемами, вам придется работать через границы, решать проблемы вместе и быть более прозрачными". Европейские университеты продолжают демонстрировать превосходство в глобальном взаимодействии. И именно Европа является лидером в этом направлении".

В числе ведущих учреждений ЕС, продемонстрировавших свои сильные стороны в международном научном сотрудничестве, - Парижский университет науки и литературы, занявший третье место в категории "международная исследовательская сеть", Университет Сорбонна (4-е место), бельгийские университеты - Левенский католический и Гентский (6-е и 8-е места соответственно) и Университет Монпелье во Франции (9-е место).

"Таким образом, вы можете наблюдать, как в Восточной Азии растет доминирование в объеме исследований в области совместных исследований и международного взаимодействия, - отметил Макфарлейн, - но Европа в этом блистает гораздо ярче".