"Потребление табака продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз здоровью населения планеты, - отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Всего четыре страны, из которых только одна входит в Европейский союз, выполнили все рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по сокращению табакокурения в глобальном масштабе.

Согласно последнему докладу агентства здравоохранения ООН о прогрессе в борьбе с табаком, к Бразилии и Турции присоединились Нидерланды и Маврикий.

ВОЗ рекомендует проводить мониторинг потребления табака и профилактику, защищать людей от дыма, предлагать помощь в отказе от курения, предупреждать людей о вреде курения, вводить запреты на рекламу и повышать налоги на табак.

"Я поздравляю Маврикий с тем, что он стал первой страной в Африке, а Нидерланды - первыми в Евросоюзе, которые на самом высоком уровне внедрили полный пакет мер ВОЗ по борьбе с табаком", - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"ВОЗ готова поддержать все страны, чтобы они последовали их примеру и защитили свое население от этого смертельного зла", - отмечается в заявлении.

Курение является причиной 8,7 млн смертей в год во всем мире и около 700 тыс. смертей в год в Европейском союзе.

По данным Еврокомиссии, курение остается "самым большим риском для здоровья, которого можно избежать, и самой значительной причиной преждевременной смерти в ЕС".

По данным Евростата, статистического управления ЕС, в 2019 году около 18,4% жителей ЕС в возрасте 15 лет и старше заявили, что ежедневно курят, однако этот показатель варьируется по странам блока от 28,7% в Болгарии до 6,4% в Швеции.

2,3 млрд человек по-прежнему подвержены риску, связанному с потреблением табака

Согласно новому докладу ВОЗ, в настоящее время около 71% населения Земли находится под защитой хотя бы одной из мер, направленных на снижение табакокурения.

По данным организации, это в пять раз больше, чем в 2007 году, поскольку уровень курения в мире снизился.

Однако для борьбы с курением можно сделать гораздо больше, предупреждают эксперты ВОЗ.

"По-прежнему 2,3 миллиарда человек в 44 странах беззащитны в борьбе с курением, что создает угрозу для их здоровья и финансов", - указывает Рюдигер Креч, директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья.

"В 53 странах до сих пор не введен полный запрет на курение в медицинских учреждениях. Это недопустимо и совершенно неприемлемо", - подчеркивает Креч.

По данным ВОЗ, из 8,7 млн человек, умирающих в мире от курения, около 1,3 млн приходится на людей, не употребляющих табак, включая младенцев и детей.

"Запрет на курение спасает жизни людей, поскольку снижает воздействие пассивного курения, а также приводит к изменению социальных норм", - написал Креч в предисловии к докладу ВОЗ.

"Когда запреты на курение работают, частные помещения чаще становятся свободными от дыма, большее число курильщиков мотивировано отказаться от курения, меньше детей подвергается искушению попробовать курить".

Генеральный директор ВОЗ добавляет, что продвижение табачной промышленностью электронных сигарет как более безопасной альтернативы подрывает прогресс в борьбе с курением.

"Молодые люди, включая тех, кто никогда раньше не курил, являются особой мишенью", - говорится в докладе.

"На самом деле электронные сигареты вредны как для тех, кто их использует, так и для окружающих, особенно если курят в закрытых помещениях", - добавил он.