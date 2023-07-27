Узбекистан модернизирует ирригационную систему

На юге Узбекистана, испытывающем нехватку воды, недавний крупный инфраструктурный проект позволил улучшить ирригацию в сельском хозяйстве за счет ограничения потерь, а также снизить потребление электроэнергии и повысить урожайность сельскохозяйственных культур

Узбекистан проводит модернизацию региональной ирригационной системы с целью улучшения водоснабжения сельскохозяйственного сектора. В Южном Каракалпакстане электронасосы для орошения полей больше не нужны, отныне вода идет самотеком. Недавний крупный инфраструктурный проект также позволяет резко сократить потери одного из важнейших ресурсов - воды.

"Кругом - бархан и пески, 50 процентов воды уходило в почву, - говорит руководитель проекта Азат Сержанов. - Поэтому мы решили забетонировать канал".

Бетонный канал для уменьшения потерь воды

Канал Бустан - главная водная артерия. До реконструкции он был в земляном русле, огромное количество воды терялось, просачиваясь в почву. Вода поступает в него через Правобережный канал из Туямуюнского водохранилища, которое находится на территории соседнего Туркменистана.

Канал Бустан связан с сетью вторичных каналов - их общая протяженность составляет более 800 км. Все они были реконструированы в рамках проекта, который охватывает 3 области и 100 гектаров сельскохозяйственных земель.

Шавкат Хамраев, министр водного хозяйства Республики Узбекистан: "Здесь мы ощущали острый дефицит водных ресурсов. Из оборота вышло 35 тыс. га орошаемых земель. Мы бетонируем каналы, снижаем фильтрационные потери, увеличиваем коэффициент полезного действия оросительных систем, экономим за счет снижения потерь около 300 млн. кубометров воды и возвращаем в оборот эти земли".

Для того, чтобы свести на нет потери от фильтрации воды, канал Бустан, длиной в 70 километров, был облицован бетоном, который укладывался на специальный материал – геомембрану.

"Геомембрана изготовлена из полиэтилена высокой плотности, ее толщина составляет 1 мм, это 100-процентный водонепроницаемый слой, - объясняет инженер проекта Баходир Кулумбетов. - Она используется в гидротехнических работах в качестве гидроизоляционного слоя под каналами, благодаря чему мы экономим воду".

Отказ от электронасосов

Раньше вода подавалась на поля с помощью насосных станций – больших государственных и малых фермерских агрегатов. В рамках проекта дно канала Бустан было поднято выше уровня второстепенных каналов и орошаемых полей. И теперь в силу действия закона тяжести, вода течет сама по себе. Самотеком. Это позволит государству и фермерам ежегодно экономить около 3 млн. долларов на электроэнергии.

Шавкат Хамраев, министр водного хозяйства Республики Узбекистан: "Мы убираем более 400 фермерских насосов, а также 20 малых и 3 крупных насосных станции, которые эксплуатируются за счет государственного бюджета. Таким образом, мы сокращаем выброс парниковых газов, CO2, сокращаем 36 тыс. куб. м газа".

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур

Мы отправились на ферму, которая выращивает фрукты в Элликкалинском районе, чтобы посмотреть, как работает новая система подачи воды. Фермеру Музафару Сапарбаеву нужно лишь открыть эти ворота, чтобы направить воду в сад. На вторичных каналах Южного Каракалпакстана установлено 1600 таких водовыпусков.

Музафар рассказал, что за год его хозяйство сэкономило около 6000 евро на электроэнергии, и объяснил преимущества проекта: "В рамках проекта земля на нашей ферме была выровнена с помощью лазера, что позволило нам повысить производительность, поэтому наши доходы растут. Скорость течения воды значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом".

Гарантии занятости

Выравнивание почвы повышает урожайность и позволяет экономить воду, которая в противном случае была бы потрачена впустую на неровных полях. Это - еще один из элементов масштабного Проекта по "Улучшению Управления Водными Ресурсами Южного Каракалпакстана".

Проект также направлен на повышение производительности и устойчивости сельского хозяйства в этом регионе с дефицитом воды, расположенном вблизи Аральского моря. Общая стоимость проекта, реализуемого правительством Узбекистана при поддержке Всемирного банка, составляет 374 млн. долларов.

Азад Абдулхамид, ведущий специалист по управлению водными ресурсами, Представительство Всемирного банка в Узбекистане: "Проект обеспечил работой более 38 тысяч человек, которые непосредственно заняты в орошаемом земледелии. В то же время есть и множество смежных рабочих мест. Занятость, адаптация к климату, эффективное использование воды - все это чрезвычайно важно и находится в рамках стратегии правительства и Всемирного Банка".

Стратегия государства - модернизировать управление водными ресурсами на всей территории страны, что позволит сделать сельское хозяйство, одну из ключевых сфер занятости в Узбекистане, более экологичным и устойчивым в условиях изменения климата.