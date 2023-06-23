Переговоры ЕС и Twitter перед введением закона о модерации контента

Euronews

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон встретился с руководством компании Twitter в Сан-Франциско. В августе в ЕС вступит в силу новый закон о цифровых услугах, который заставит технологические компании усилить модерацию контента.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон посетил с визитом Сан-Франциско, где встретился с руководством компании Twitter и её владельцем Илоном Маском. В конце августа в блоке вступит в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который обяжет работающие в Европе интернет-платформы строже модерировать опасный контент. В случае несоблюдения правил им грозят штрафы в размере до 6% от выручки и даже запрет на работу в ЕС.

Twitter вызывает у европейских чиновников особые опасения, так как после покупки платформы Илон Маск значительно ослабил внутренние правила регулирования контента, разрешив вызывающие ненависть высказывания и дезинформирующие посты. При этом во время визита в Париж на прошлой неделе бизнесмен пообещал, что Twitter подчинится новым правилам ЕС.

"Моя миссия — в том, чтобы убедиться, что с 25 августа они будут соблюдать закон, иначе они не смогут продолжать свою деятельность в Европе. А они все хотят продолжать работать в Европе", — заявил Тьерри Бретон.

Теперь 19 интернет-компаниям, которые попадают под определение "очень крупная онлайн-платформа", придется отчитываться о мерах борьбы с опасным контентом перед европейским регулятором и предоставлять ему доступ к своим алгоритмам модерации. Кроме Twitter в списке таких компаний TikTok и Meta (владелец Facebook и Instagram). По словам еврокомиссара, особо серьезно в Брюсселе будут следить за регулированием контента, связанного с жестоким обращением с детьми и фейками на выборах.

Вероятно, крупным технологическим компаниям придется выделить на создание команд модераторов дополнительное финансирование, несмотря на то, что сейчас многие из них, наоборот, сокращают штат в целях экономии.

Ожидается, что во время визита в Калифорнию Тьерри Бретон также обсудит новые требования ЕС с главой компании Meta Марком Цукербергом.