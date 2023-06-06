Фермы будущего: плавучие солнечные и молочные

Сооружения, подобные острову из солнечных батарей в Нидерландах, в будущем могут стать обычными благодаря новому европейскому унитарному патенту. О них - в новом выпуске программы "Планета бизнеса"

Фотовольтаические панели на плавучей ферме в Нидерландах следят за солнцем, когда оно светит, подобно цветку, впитывая каждый доступный луч, чтобы максимизировать производство электроэнергии.

Солнечная батарея, названная Proteus в честь греческого бога воды, - одна из первых, сочетающих плавающие фотоэлектрические панели с технологией, которая позволяет платформе отслеживать солнце, поворачиваясь с востока на запад в течение дня и возвращаясь в исходное положение ночью.

Она была установлена летом 2020 года в рамках пилотного проекта под Роттердамом, проведенного TNO - Нидерландской организацией прикладных научных исследований.

"Плавучие солнечные батареи - это новый проект, новая область применения фотовольтаики, - говорит координатор программы Ян Крун. - Она может иметь некоторые преимущества, особенно в странах, где мало места на суше и много воды".

SolarisFloat, португальская компания, разработавшая Proteus, стала финалистом в категории малых и средних предприятий на прошлогоднем конкурсе European Inventor Awards.

Они зарегистрировали пять патентов, чтобы защитить исследования и инновации, которые были направлены на превращение идеи, способной обеспечить 40-процентный рост производства энергии, в действующий прототип.

"Обычно пик производства приходится на середину дня, когда солнце находится в самом высоком положении, - рассказывает генеральный директор SolarisFloat Антониу Дуарте. - Когда вы следите за солнцем, этот пиковый период становится намного длиннее".

Преимущества унитарного патента ЕС

До сих пор, если компания хотела защитить свою интеллектуальную собственность, например, технологию Solaris Float, в Европе, ей приходилось ориентироваться в сложном правовом поле, либо оформляя патенты в одной или нескольких странах, либо регистрируя общеевропейский патент, что по-прежнему означало отдельные платежи за продление, уплачиваемые в каждой стране-участнице.

В июне 2023 года вступает в силу унитарный патент - единый рынок патентов, он дешевле и действует в 17 странах.

Любые судебные разбирательства будут проходить через недавно созданный Единый патентный суд.

"Большое преимущество унитарного патента, по нашему мнению, в том, что он сокращает затраты, логистику, - объясняет Антониу Дуарте. - Вы получаете только один патент, унитарный, который будет распространяться на несколько стран, и я считаю, что его использование может стать толчком для Европы".

Революция в доении

Всего в нескольких километрах отсюда находится голландская компания Lely, занимающаяся сельскохозяйственной робототехникой, один из крупнейших патентообладателей в Нидерландах.

Несколько патентов финалиста отраслевой премии European Inventor Award в 2019 году связаны с этим доильным роботом Lely astronaut.

Он произвел революцию в доении для фермеров и для коров, которые сами решают, когда их нужно доить.

"Коровы свободны, они могут свободно давать молоко, это хорошо для благополучия коров и для их здоровья, - говорит Ад ван ден Берг, работающий на ферме Nescio. - У нас очень счастливые коровы, фермер и жена фермера".

На ферме работает несколько сельскохозяйственных роботов, которые кормят животных и убирают за ними.

Включая "Сферу" - попытку Lely сделать молочное животноводство циркулярным, используя навоз для производства удобрений.

"Что делает "Сфера", это улавливает азот, что позволяет избежать выбросов аммиака, а затем превращает его в удобрение, - рассказывает директор по технологиям компании Lely Мартийн Боеленс. - Наша основная задача - это роботизация, но также все, что связано с данными, использованием данных, как мы можем сделать жизнь фермеров лучше, проще, лучше использовать данные, искусственный интеллект".

Все это было бы невозможно без патентной системы.

"Мы патентуем многие из этих изобретений, - продолжает Мартийн Боеленс. - У нас более 300 изобретений, охваченных более чем 1600 патентами. Я думаю, что для многих инновационных компаний или лиц подача заявки на единый унитарный патент намного проще".

В Европе процветают инновации - от футуристической молочной фермы, как эта, до плавучей солнечной. Есть надежда, что новый унитарный патент облегчит жизнь изобретателям и позволит им и дальше воплощать удивительные идеи в жизнь.