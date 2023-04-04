Либерленд - балканская микронация, строящаяся в метавселенной

Lisa Gibbons

Что общего между полоской заброшенной земли, бывшим чешским политиком и виртуальной реальностью? Ответ - самопровозглашенная балканская микронация Либерленд.

Впервые основанная в 2015 году, она готова развить свои амбиции по созданию государства, разработав совершенно новую метавселенную.

Либерленд станет первой страной, которая будет построена и заселена в виртуальном мире до ее реализации в реальной жизни.

Более того, всемирно известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects работает над концепцией виртуального города, который станет домом для растущих рядов граждан страны.

Что такое Либерленд?

Хотя Либерленд не является официально признанной страной, в ней проживает 7 000 человек, и более 700 000 заявлений на получение гражданства находятся в процессе рассмотрения.

Расположенная между Сербией и Хорватией, территория площадью 7 (семь) км2 - больше, чем Ватикан или Монако - является оспариваемой землей, на которую не претендует ни одна из стран.

Либерленд неуклонно укрепляет свою международную репутацию с момента основания бывшим членом парламента Чехии - и нынешним президентом микронации - Витом Едличкой и его партнером Яной Марковичовой.

Президент Едличка делает селфи в Либерленде в реальном мире Либерленд

До 2015 года либертарианец Едличка работал у себя на родине над созданием нового общества, которое, по его представлениям, не было бы ограничено старыми идеями. Несмотря на огромные усилия, он встретил слишком много препятствий.

"В тот момент я понял, что проще создать новую страну, чем изменить существующую", - сказал он в интервью Euronews Next.

Как только эта радикальная и вдохновляющая мысль завладела ими, пара обратилась к Google в поисках земли, которая могла бы послужить их цели.

В результате был найден клочок забытой земли на западном берегу Дуная, и так родилось новое государство - Свободная Республика Либерленд.

После распада Югославии между Хорватией и Сербией существует спор о границах, в ходе которого обе стороны предъявляют претензии на различные территории вдоль Дуная.

Однако территория, которую Едличка обнаружил на западном берегу реки, не была востребована ни Хорватией, ни Сербией, ни какой-либо другой страной и поэтому находилась в состоянии terra nullius, другими словами, ничейной земли.

Так было до тех пор, пока 13 апреля 2015 года Едличка - нынешний президент временного правительства - и другие основатели Либерленда не заявили о своих претензиях на эту территорию.

"Мы строим страну, которая может служить хорошим примером для других стран. Самое большое улучшение заключается в том, что в Либерленде налоги являются добровольными, и люди получают вознаграждение, когда платят их", - сказал Едличка.

Проект здания, где разместится правительство Либерленда Либерленд

"Мы основали Либерленд 13 апреля 2015 года в честь дня рождения Томаса Джефферсона. Мы хотели сослаться на дух американской революции. Мы также хотим объединить лучшие элементы американской республики, швейцарской демократии и меритократии Сингапура. Мы хотим поставить нашу систему на блокчейн, чтобы правительство работало современно и прозрачно", - обещает он.

Либерленд основывает свое право на государственность на международных правовых нормах, которые определяют четыре ключевых признака.

Первый - это население, второй - определенная территория, третий - правительство и, наконец, способность вступать в международные отношения с другими государствами.

Именно в первом пункте президент зарождающейся страны видит реальную силу поддержки рекламаций Либерленда на государственность.

"В первый день у нас было 2 000 заявлений на получение гражданства, во второй - 10 000, а на третий - 200 000. Только это показывает, что то, что мы делаем, востребовано", - говорит Едличка.

Проектирование виртуальной страны в метавселенной

Сотрудничая с Zaha Hadid Architects для создания метаверсии, Либерленд создает пространство для встреч тысяч своих граждан без необходимости ехать на этот крошечный и пока необитаемый клочок земли.

Действительно, это может быть гораздо более безопасным вариантом для потенциальных граждан, поскольку посетители не подвергаются угрозе возможного ареста хорватской полицией.

Патрик Шумахер, главный архитектор Zaha Hadid, является давним сторонником Либерленда и он председательствовал на предыдущих архитектурных конкурсах для создания концепции физического Либерленда.

Рассматривая метавселенную, он предлагает альтернативный и непосредственный способ позволить гражданам Либерленда войти в микронацию.

Так будет выглядеть Либерленд в реальной жизни в будущем Либерленд

Шумахер - мозг параметризма, концепции, впервые предложенной еще в 2008 году, которая, по сути, переосмыслила отношения архитектуры с компьютерными технологиями и алгоритмами - является легендой в отрасли.

Недавно он опубликовал "12 тезисов о наступлении метавселенной", свое видение того, каким будет виртуальный мир.

Главный тезис Шумахера заключается в том, что метавселенная обеспечит яркое телеприсутствие, синергию совместного размещения, исследовательский просмотр, иммерсивность, коллективный опыт и так далее.

Использование этой возможности будет всеобщим, поскольку все веб-сайты станут пространственными, все организации перейдут в метавселенную, а все физические объекты будут дополнены или заменены функционально эквивалентными виртуальными объектами.

Его второй тезис заключается в том, что метавселенная - это единая реальность.

"Метавселенная - это не игра и не вымысел. Виртуальная реальность в метавселенной будет не менее реальной, чем физическая реальность в наших городах", - пишет Шумахер.

"Физически и виртуально опосредованные, социальные и коммуникативные взаимодействия, одинаково значимы и вместе образуют неделимую непрерывную социальную реальность. Внутри этих реальностей и между ними будут существовать как конкуренция, так и сотрудничество", - считает мужчина.

Но по-настоящему он начинает работать над седьмым и восьмым тезисами, которые он называет "Поглощение архитектора" и "Дистиллированная сущность архитектуры".