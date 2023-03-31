Промпт-инженерия: шестизначная зарплата за простое общение с ChatGPT

Бум искусственного интеллекта (ИИ) вызвал разговоры о новой промышленной революции, в результате которой миллионы работников могут оказаться невостребованными. Однако одна из создаваемых им профессий может приносить до 300 000 евро в год, и для этого даже не требуется техническое образование.

Промпт-инженерия - это новая горячая вакансия на рынке технологий, вызванная появлением чат-ботов на базе ИИ, таких как GPT-4, последняя версия ChatGPT от OpenAI.

Эта работа предполагает использование всего потенциала ИИ путем эффективного общения с алгоритмом и постепенного обучения его реагированию и выполнению конкретных указаний.

Эти навыки сейчас очень востребованы. В базирующемся в Сан-Франциско ИИ-стартапе Anthropic в настоящее время открыта вакансия промпт-инженера с зарплатой от $175 000 до $335 000 (€160 000 - €308 000).

"Промпт-инженерия - это как научить робота разговаривать с вами. Точно так же, как мы используем слова, чтобы общаться друг с другом, - рассказал Euronews Next Майкл Делькор, специалист по разработке промпт-инженерии и front-end разработчик. - Нам нужно дать роботу правильные слова, чтобы он понял, чего мы от него хотим. Для этого мы должны тщательно продумать слова, которые мы используем, и так далее".

Что такое навыки промпт-инженерии ИИ?

По словам Делькора, промпт-инженерия - это художественный способ общения с алгоритмами ИИ с помощью сочетания технических навыков. Однако для этого не требуется знание языка программирования, поскольку промпт-инженерам просто необходимо владеть языком и грамматикой на достойном уровне, анализировать данные и критически мыслить.

Андрей Карпати, бывший руководитель отдела искусственного интеллекта компании Tesla, написал в своем твите в январе, что "самый популярный новый язык программирования - это английский".

В интервью Euronews Next Майри Брюс, промпт-инженер из Великобритании и исследователь ИИ в AutogenAI, объяснила, что успех промпт-инженера зависит от контекста и намерений пользователя.

Она добавила, что все должно быть прямым, актуальным и однозначным.

"Вы просто пытаетесь сделать это как можно проще, и это не должно быть действительно открытым для интерпретации. Вы должны использовать свои слова с намерением", - сказала Брюс.

По ее словам, промпт-инженерия - это скорее форма искусства, чем что-либо еще. Хотя есть роли, которые могут направить кого-то в правильном направлении, конкретной формулы для этого не существует.

Однако с ростом спроса на промпт-инженеров многим людям, возможно, придется повысить свою квалификацию.

Как стать промпт-инженером

Несмотря на то, что это относительно новая профессия, промпт-инженерия набирает популярность, и многие компании в настоящее время стремятся нанять таких специалистов.

По словам Брюс, знание языков, техническая грамотность и интерес к ИИ - вот основные требования для того, чтобы стать промпт-инженером, независимо от образования и опыта работы.

"Я изучала политику в университете и не имею никакого технического образования, - сказала она. - Если у вас есть интерес к этому, то это практически все, что вам нужно. Вы просто способный человек с интересом и знанием языка, и вы не занимаетесь программированием, вы просто пишете чистой прозой. Поэтому нет необходимости обладать какими-либо навыками".

Что касается рецепта успеха для промпт-инженеров, Брюс советует им играть с языком, чтобы найти то, что работает лучше всего.

"Играйте со словами. Какие слова могут сработать? Какая структура предложения может сработать? Потому что, как я уже сказала, нет никакой конкретной формулы. Так что, знаете, одна форма пунктуации может вызвать фантастическую идею, а другая - нет", - говорит она.

Хотя многие люди опасаются, что ИИ может поглотить их рабочие места, специалисты по промпт-инженерии показывают, что в конечном итоге он создаст новые рабочие места.

Брюс говорит, что ИИ может скорее перестроить то, как люди работают, и повысить их производительность:

"Я думаю, что промпт-инженерия говорит о том, что новые технологии не просто уничтожат карьеру людей. Они создадут новые рабочие места, о которых мы даже не подозревали".