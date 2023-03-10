Учёные вернули к жизни 48500-летний "зомби-вирус" из вечной мерзлоты

Заметно более тёплые температуры в Арктике уже привели к таянию ледников и деградации вечной мерзлоты – грунта, который непрерывно промерзает под поверхностью Земли. Более 60% территории России находится в зоне вечной мерзлоты.

Могут ли "зомби-вирусы", которые провели до 48 500 лет в замороженном состоянии, проснуться при изменении климата? Ученые этого опасаются.

Таяние вечной мерзлоты в России уже было связано со вспышками сибирской язвы у северных оленей в 2016 году: тогда из-за жаркой погоды из скотомогильников высвободились живые споры опасной бактерии.

ОХОТНИКИ ЗА ВИРУСАМИ

Исследователи по всему миру извлекают и реанимируют некоторые древние патогены, чтобы попытаться оценить опасность для человека, которую могут представлять бактерии и вирусы, находящиеся в вечной мерзлоте.

Группе французских учёных под руководством Жан-Мишеля Клавери (Университет Экс-Марсель) удалось выделить несколько штаммов палеовируса из образцов вечной мерзлоты, взятых в Сибири. Самым "молодым" из них стал гигантский Pithovirus, который находился в спящем состоянии на протяжении 27 000 лет, а самому "старому" – 48 500 лет. Это мировой рекорд.

В исследовании, опубликованном Клавери и его командой в журнале "Viruses" 18 февраля, доказывается, что "зомби-вирус", запертый в вечной мерзлоте на протяжении 48 500 лет, всё ещё обладает инфекционными свойствами.

Большинство изолятов вирусов принадлежали к семейству Pandoraviridae – роду вирусов с двухцепочечной ДНК, которые заражают простейшие микроорганизмы. В целях безопасности французские учёные сосредоточились именно на возрождении доисторических вирусов, которые поражают амёб Acanthamoeba, а не животных или людей.

"РИСКИ БУДУТ ВОЗРАСТАТЬ"

"К счастью, мы можем надеяться, что эпидемия, вызванная возрождённой доисторической патогенной бактерией, может быстро контролироваться современными антибиотиками, имеющимися в нашем распоряжении [...] даже несмотря на то, что бактерии с генами устойчивости к антибиотикам удивительно распространены в вечной мерзлоте", – пишут авторы исследования.

Французские учёные предупреждают, что "ситуация будет гораздо более катастрофичной в случае заболевания растений, животных или человека, вызванных возрождением древнего неизвестного вируса", против которого не существует вакцины или специфического лечения.

Тем временем в России учёные охотятся за "палеовирусами", извлекая их непосредственно из сохранившихся в вечной мерзлоте останков мамонтов, шерстистых носорогов или доисторических лошадей.

"Не решаясь на такой рискованный шаг, мы считаем, что наши результаты по вирусам, поражающим Acanthamoeba, могут быть экстраполированы на многие другие ДНК-вирусы, способные инфицировать человека или животных", – говорит Клавери.

По его словам, неизвестно, как долго эти вирусы могут сохранять контагиозность после воздействия внешних условий (ультрафиолет, кислород, тепло). Тем не менее риск заражения будет возрастать "в условиях глобального потепления, когда таяние вечной мерзлоты будет ускоряться, и всё больше людей и промышленных предприятий будут перемещаться в Арктику".