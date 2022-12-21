Солнечный Узбекистан ставит на "зелёную" энергетику

Узбекистан поставил перед собой амбициозную цель - к 2030 году вырабатывать 30 % электроэнергии из возобновляемых источников. И одну из решающих ролей здесь призвана сыграть энергия солнца. Сегодня масштабные проекты в сфере солнечной энергетики привлекают в Узбекистан международных частных инвесторов.

Солнечная станция"Тутли", полностью разработанная французской компанией Total Eren, — одна из первых солнечных станций в Узбекистане. Расположенная примерно в ста километрах к западу от Самарканда, она была запущена в июле 2022 года. Общий объем иностранных инвестиций в проект составляет около 100 миллионов евро.

Установленная мощность станции 131 мВт. Она вырабатывает около 270 000 кВт-ч в год и снабжает электроэнергией 140 тысяч домохозяйств. Узбекистан очень интересен для инвестирования. для нашей компании мы видим большие перспективы. Мы надеемся продолжить развиваться в Узбекистане Айзада Сеитниязова Total Eren, Управляющий директор, Узбекистан

Солнечные панели здесь меняют свое положение каждые две минуты. Они следуют за траекторией солнца, чтобы максимально использовать его энергию. Компания Total Eren, которая намерена построить в Узбекистане больше крупномасштабных солнечных проектов, привезла в страну новейшие технологии.

Реформы последних лет в Узбекистане открыли путь для международных частных инвестиций в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Государство дает долгосрочные гарантии на выкуп "зеленой" электроэнергии.

Тендеры организуются при поддержке международных организаций.

Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка, помогает Узбекистану структурировать проекты частного государственного партнерства (ЧГП) в области возобновляемых источников энергии.

Зафар Хашимов, Глава представительства IFC/Группа Всемирного банка :

— На сегодняшний день реализованы проекты общей мощностью более 1000 мВт в солнечной энергетике, 800 мВт находятся на этапе тендеров. Тендеры вызывают огромный интерес у международных инвесторов. Мы видим инвесторов из Саудовской Аравии, ОАЭ, из Китая, Японии, Кореи. Этот огромный интерес позволяет по итогам тендеров получать очень конкурентоспособные тарифы.

Малый и средний бизнес также начинает использовать солнечную энергию в Узбекистане. На этой ферме под Самаркандом ее используют для полива овощей и растений.

Солнечные панели, установленные на крыше парковки швейной фабрики в Самарканде, позволяют экономить деньги и на 10 лет освобождают от налогов на землю и имущество на покрытой модулями площади.

Азиз Ахроров, генеральный директор Samarkand Apparel:

— Все больше идет спрос на товар, который производится с социальной ответственностью производителя. Направление энергосберегающих ресурсов, оно является одним из требований современного покупателя. Будут брать товар там, где он производится с заботой о природе.

Недавно государство запустило цифровую онлайн-платформу, которая позволяет владельцам частных домов покупать солнечные панели в беспроцентную рассрочку или получить до 30 % стоимости обратно при единоразовой выплате.

Эльзод Рахманов, Исполнительный директор Фонда энергосбережения при Министерстве энергетики Республики Узбекистан :

— Данная инициатива в первую очередь связана с тем, что население республики растет, экономика растет, возрастает спрос на электроэнергию со стороны населения, и встает вопрос внедрения альтернативных источников энергии, как дополнительной генерации, дополнительных возможностей.

Лазиз Хасанов из Ташкента был одним из тех, кто уже воспользовался этой новой цифровой платформой. Теперь зимой его солнечные батареи вырабатывают до 25 кВт в день. Летом эта цифра может быть в два раза больше. Лазиз планирует продавать излишки государству.

Сейчас по всему миру идет глобальная проблема именно с электроэнергией, электричеством, а вот солнечные панели снимают нагрузку с системы. Это – зеленая энергетика. Это наше будущее, будущее наших детей и следующих поколений Лазиз Хасанов

Солнечные панели установлены на крышах многих государственных зданий в Узбекистане.

В Узбекистане в среднем 330 солнечных дней в году, и потенциал солнечной энергетики здесь огромен.

Страна стремится использовать максимум солнечной энергии в ближайшие годы.

Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Узбекистана

— Это конкурентоспособность экономики в первую очередь. Чтобы завтра был "зеленый" сертификат, "зеленая" составляющая производимой нами продукции. Во-вторых, это экология. Для снижения выбросов CO2. В-третьих, это экономическая выгода, т.е. производить электроэнергию с максимальным использованием имеющегося солнечного потенциала.