Талантам и редким профи упрощен въезд в ОАЭ

С 3 октября 2022 года на территории Объединенных Арабских Эмиратов вступили в силу визовые изменения, анонсированные весной. Теперь приезжающим в страну профессионалам, особенно обладателям востребованных навыков, а также самозанятым бизнесменам и фрилансерам предлагаются новые типы виз, которые позволяют работать в стране, не заручаясь гарантиями работодателя или спонсора.

Перестройка после ковида

Объединенные Арабские Эмираты корректируют визовые правила - с прицелом на повышение привлекательности направления для экспатов, талантливых профессионалов и инвесторов. На них ориентирована новая пятилетняя "зеленая" виза – ее легче получить и с ней легче вести бизнес.

Шираз Сети, региональный руководитель отдела трудоустройства группы Dentons & Co, увязывает перемены с недавней пандемией. "Не будем забывать, что у нас за спиной - ковид, а с ним были введены такие требования, как удаленная, временная работа, неполный рабочий день, - говорит эксперт. - Полагаю, что правительство ОАЭ действительно осознало проблемы с привлечением к нам талантов, людей, желающих остаться. Возникло понимание того, что гибкость, допуск к нам самозанятых людей - привлекательная опция для работников из ОАЭ и из-за рубежа".

Право на пятилетние визы резидентов получают фрилансеры и самозанятые – от них теперь не требуют гарантов и контрактов (до сих пор их следовало подтверждать каждые 2-3 года). "Зеленая" виза открывает широкие возможности для воссоединения семей при переезде в ОАЭ, а также для организации семейного бизнеса с приезжающими родственниками.

"Золотые профи"

Решение о новой визе было принято после другого важного шага - введения в стране десятилетней "золотой" визы для редких профессий, талантливых инвесторов, предпринимателей. Эти два документа стали самым крупным изменением в истории иммиграционной политики ОАЭ.

Джеймс Уотфа, директор группы Executive Solutions, встречает перемены с энтузиазмом. "Я думаю, это определенно даст людям гораздо больше гибкости, предоставит компаниям, которые уже обосновались здесь, более обширный пул талантливых специалистов, "заточенных" на решение новых задач, - комментирует Уотфа. — Это коснется таких областей как технологии, здравоохранение, аэрокосмическая промышленность, оборона, затронет и корпоративную среду - отделы кадров, рекрутинг. Теперь предприниматели будут смотреть на эти визы и думать: "Отлично, не нужно связываться с торговой лицензией, можно выйти на самозанятость, просто пойти в министерство и получить визу фрилансера, она даст гораздо больше гибкости".

Ставка на результат

Пандемия изменила расстановку сил на рынке труда, на первый план вышла способность к самостоятельной, порой удаленной работе. У работодателей таким образом - новые задачи.

Али Дрейкотт, основатель конслинговой фирмы Ali Draycott Ideas, рекомендует: "Работодателям нужно больше думать о целеполагании. Решения какой задачи вы ждете от фрилансера? Вот правильный вопрос вместе прежнего: "Какая должность нужна вам на временной основе?"

По словам бизнесвумен, "фрилансеры блестяще справляются с проектами, им нужны новые страницы в их портфолио, они стремятся к результатам, потому что это результаты и есть их работа".

Эксперты единодушны: с новыми правилами ОАЭ быстро станет более привлекательным местом для работы. "Мировая экономика действительно переживает сложный период, и в связи с этим, а также в связи с высокими темпами инфляции, повышением процентных ставок, мы, скорее всего, увидим и рост безработицы. ОАЭ обеспечивают стабильную платформу - в конкретный период времени, с новыми инициативами, с новыми механизмами работы - с тем, чтобы привлечь к себе лучших профи мира. Они могут приехать в ОАЭ и воспользоваться преимуществами отличной деловой среды",- считает Шираз Сети.

"Фантастически интересно наблюдать, как страна подхватывает некоторые из глобальных тенденций (такие, как движение в сторону более гибкого графика работы, например) и сразу предлагает меры господдержки, удобные правила, налоговые льготы для реализации тренда. Это - постоянно развивающаяся среда, здесь постоянно меняется динамика рынка", - добавляет Али Дрейкотта.

ОАЭ стремятся сохранить свои позиции в качестве одного из лучших мест для жизни и работы, страна продолжает диверсифицироваться, развиваться, чтобы удовлетворить потребности тех, кто решил назвать ее своим домом.