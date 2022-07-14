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Европейский рынок здоровья приведут к общему знаменателю

 Claudio Rosmino
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Европейский рынок здоровья приведут к общему знаменателю
Авторское право  euronews

Каждый день медицинские работники по всей Европе, взаимодействуя с пациентами, генерируют огромные объемы данных. Однако в дело идет не весь потенциал этой бесценной информации.

От фрагментарности к единству

Европейское пространство данных о здоровье, запущенное в мае 2022 года Еврокомиссией, призвано восполнить пробел. Новая экосистема делает медицинские данные доступнее для пациентов и специалистов в стране их проживания и за рубежом, а также обеспечивает технические условия, необходимые для безопасного использования этой информации в исследованиях и инновациях.

Речь идет о двух уровнях работы с данными. Первый касается информации, так или иначе связанной с лечением и уходом за пациентами. Второй предполагает использование накопленных данных учеными и даже политиками - например, для улучшения протоколов лечения, разработки новых решений, совершенствования стратегий в сфере здравоохранения. И все это - в условиях строжайшей конфиденциальности в отношении источников информации.

Новые решения Брюсселя увязаны с инициативами, которые уже действуют на международном уровне. Так, организации Integrating Healthcare Enterprises и HL7 уже продвигают общие спецификации в секторе здоровья - с тем, чтобы позволить всем заинтересованным сторонам выйти на интероперабельность. 

Сила в единстве

Александр Берлер, директор по стратегическому развитию группы  IHE Catalyst AISB считает, что  сегодня европейский рынок здоровья  отстает от азиатского и американского: "В ЕС компании цифрового здравоохранения сталкиваются с рядом препятствий, - отмечает он. -  Цифровое здравоохранение -  фрагментированная отрасль, если сравнивать с США и Азией, и это идет вразрез с интересами европейских граждан".

Европейский рынок цифрового здравоохранения оценивается примерно в 40 млрд евро и продолжает расти. Для таких профильных компаний, как греческая Gnomon Informatics, скоординированный обмен данными наконец-то откроет дверь к общеевропейской аудитории.

"Персонализация медицинских данных очень важна и для европейцев, и для мира в целом. Предполагается, что пациент получает все свои медицинские данные, историю болезни, анализы сведенными на одном устройстве. Он всегда может иметь их при себе, при необходимости, например, во время путешествий, предоставляя зарубежным врачам, - рассказывает Корина Пападопулу, менеджер по развитию продукции компании Gnomon Informatics.

По ее словам, благодаря улучшению операционной совместимости между поставщиками медуслуг в Европе можно избежать дублирования, к примеру, анализов, что позволит сократить издержки.

"Становление европейского пространства данных - верное направление в развитии архитектурного подхода в электронном здравоохранении. Это задает вектор, который позволит Европе создать качественную электронную индустрию здоровья, качественные услуги", - убежден Костис Каггелидис, генеральный директор Gnomon Informatics.

Европейское пространство данных о здоровье продолжает свое развитие, расширяя горизонты рынка завтрашнего дня. Отличный шанс для малого и среднего бизнеса увеличить ассортимент инновационных продуктов в сфере здоровья и наладить новые связи с другими участниками отрасли.