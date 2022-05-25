Радужные перспективы ЮАР

Делегаты со всего мира съехались на Всемирный экономический форум. Это такая первая очная встреча за последние три года.

Хотя мир сталкивается с беспрецедентными проблемами, связанными с войной в Украине и экономическими последствиями Ковид-19, многие страны - в том числе ЮАР - выходят из вызванного пандемией спада с радужными перспективами.

Рейтинговое агентство Standard and Poor's Global недавно повысило прогноз для страны.

Лейла Фури, генеральный директор Фондовой биржи Йоханнесбурга: "В последнее время сложилось негативное мнение о политике роста Южной Африки, неопределенности и других факторах. Мы пытаемся рассказать о том, что происходит на местах, о больших преобразованиях, о политике правительства в области энергетики, о возобновляемых источниках энергии, о траектории роста, связанной как с финансовыми рынками, так и с сырьевыми, а также о возобновлении интереса иностранных инвесторов к Южной Африке. Можно сказать, что сейчас ЮАР находится в более выгодном положении по сравнению с другими странами БРИКС".

Как и большинство государств мира, Южная Африка не избежала пандемии, понеся серьезные потери - жизней людей. Многие лишились средств к существованию. Однако правительство решительно отреагировало на кризис внутри страны и возглавило международный альянс за вакцины для Африки.

Мамалоку Кубайе, министр департамента населенных пунктов:"Как страна, мы смогли сделать так, что говорим не только от своего имени в плане доступа к вакцине, мы являемся голосом всего континента и говорим мировому сообществу: "Давайте не будем захватывать все вакцины", а обеспечим равенство, чтобы все страны могли получить доступ к вакцинам. Чтобы они были безопасными, а люди здоровыми. Это сделало нас лидером в том, что касается защиты наиболее уязвимых слоев населения".

Экономика Южной Африки начала восстанавливаться в 2021 году, ее рост составил 4,9 процента. Прямые иностранные инвестиции в ЮАР также подскочили в 2021 году до 36 миллиардов евро.

Партнерство по переходу на устойчивую энергетику Just Energy Transition Partnership, запущенное на COP26, направлено на поддержку Южной Африки в декарбонизации ее экономики.

В течение следующих трех-пяти лет будет выделено до 8 миллиардов евро - эта помощь необходима для дальнейшего восстановления страны.

Марк Свиллинг, председатель правления Банка развития Южной Африки: "Это крайне важно, наша энергетическая система буквально развалится, наш план восстановления экономики не будет иметь шансов, если энергетическая система не будет исправлена. Поэтому необходимо внести целый ряд изменений в нормативно-правовую базу, чтобы убедиться, что мы решаем наши проблемы, но нам нужны значительные международные и местные инвестиции в энергетический переход. Если мы сделаем это правильно, это действительно станет будущим Южной Африки".

В ЮАР, 7-м по величине производителе угля в мире, много людей занято в угольной промышленности, и Банк развития хочет быть уверенным, что работники этого сектора не пострадают от энергетического перехода.

Патрик Дламини, генеральный директор Банка развития Южной Африки:"Наша страна и наши международные партнеры должны начать говорить о том, как мы можем перейти от одного сектора к другому ответственно и так, чтобы не навредить экономике, чтобы сделать нашу экономику еще лучше. В нашей стране есть серьезная тройная проблема - безработица, неравенство и бедность. Поэтому если мы являемся страной с таким количеством проблем, мы должны сказать, как мы можем аккуратно мигрировать и преобразовать нашу экономику таким образом, чтобы создать больше рабочих мест, чтобы создать гораздо более инклюзивную экономику и благодаря этому привлечь больше международных инвесторов".

Речь идет не только об инвестициях в крупный бизнес - малые и средние компании, а также социальные предприятия должны сыграть жизненно важную роль в продолжающемся восстановлении. И ключ к привлечению инвестиций, по мнению социального инноватора Рене Паркера, в том, чтобы рассматривать бизнес как позитивную силу.

Рене Паркер, генеральный директор RLABS:"Когда мы ведем бизнес, мы должны вести его хорошо - это философия социальных предприятий, и она должна стать основной, даже для крупного бизнеса. Мы должны вести бизнес хорошо, мы должны быть сознательными в отношении окружающей среды, людей вокруг нас, наших сообществ, это то, что должно быть врожденным в ведении бизнеса".

Джек Паррок, Euronews:"Как и на всех международных конференциях, успех этой встречи проявится только в последующие годы. Но послание Южной Африки заключается в том, что она открыта и дружелюбна для инвестиций в мире после пандемии".