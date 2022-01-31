Дубайский бизнес внедряет беспилотные аппараты

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используют для бомбардировок, разведки, демонстрации рекламы, доставки еды, тушения пожаров и для сельского хозяйства. Этой быстро развивающейся технологией начинают интересоваться и другие секторы экономики.

Беспилотники или дроны впервые поднялись в небо еще во время Первой мировой войны - для нанесения удара по неприятелю. С тех пор внешний вид этих летательных аппаратов сильно изменился.

Еще в 2013 г. компания Amazon объявила о намерении использовать беспилотники для доставки товаров. Но некоторое время дроны гражданского назначения оставались развлечением любителей.

Сейчас беспилотники используются в ряде секторов экономики, включая сельское хозяйство и строительство. Основатель дубайской компании FEDs DronesРабих Бу-Рашед рассказал, как эта технология используется для предсказания урожая и распространения болезней:

«Беспилотники снимают местность для сбора статистических данных. Таким образом мы можем проводить инвентаризацию всей страны, чтобы узнать, что̀ у нас под ногами, сколько у нас есть активов с точки зрения сельского хозяйства. Эти данные затем могут использоваться как основа для создания моделей. Направляя беспилотники в небо каждый сезон, мы собираем новые данные. Которые мы можем сопоставлять с предыдущими. Это дает нам возможность прогнозировать такие вещи как урожай, распространение заболеваний. Потому что у нас уже есть данные, которые можно интерпретировать».

Компания Barq EV занимается доставкой товаров клиентам с помощью дронов. Так как эти летательные аппараты используют электромоторы, их использование снижает количество выхлопных газов, производимых двигателями внутреннего сгорания. Кроме того они уменьшают количество наземного транспорта, а значит и пробок на дорогах.

По словам Фади аль-Вади, главного маркетолога компании, акого рода беспилотные аппараты полностью меняют организацию доставки, а главное они позволят сократить использование двигателей внутреннего сгорания, создающих проблемы для окружающей среды, загрязняя атмосферу и т. д. Конечная цель развития транспорта на электротяге — более зеленый мир.

Развитие беспилотников продолжается. Похоже эта потрясающая технология еще не раскрыла весь свой потенциал. Но для его полного раскрытия придется дополнить законодательную базу так, чтобы использование беспилотных летательных аппаратов было совершенно безопасно для людей.