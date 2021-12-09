В Швейцарии могут начать использовать "капсулы для эвтаназии"

"Капсула для самоубийства" Sarco, напечатанная на 3D-принтере, прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Эту технологию теперь можно будет использовать для эвтаназии в специализированных клиниках. Создатель капсулы, доктор Филипп Нитшке, рассказал Euronews Next, что его целью было дать возможность любому человеку скачать дизайн и распечатать его самостоятельно.

По его словам, в будущем скрининг при помощи искусственного интеллекта позволит организации Нитшке по защите прав умирающих, Exit International, упростить процесс умирания, устранив необходимость участия в нем медицинских работников.

Капсулой Sarco можно управлять только изнутри. Пользователи смогут нажать кнопку, моргнуть или сделать жест, чтобы выпустить газ азот, который вызывает состояние гипоксии и, в конечном итоге, смерть. В ней также есть кнопка аварийной остановки процесса и аварийный люк.

Exit International планирует бесплатно предоставлять дизайн для печати Sarco пользователям, а также сотрудничать с местными клиниками по оказанию помощи при самоубийстве. "Легальное использование машины, которую мы создали, возможно только в Швейцарии", - отметил Нитшке.

Скачать дизайн можно будет только лицам старше 50 лет, но даже после печати доступ к капсуле останется ограниченным, говорится в информации на сайте НКО.

Экспертиза, проведенная по заказу Exit International швейцарским юристом Даниэлем Хюрлиманном, подтвердила, что аппарат не нарушает никаких законов, регулирующих медицинские препараты, наркотики, опасные химические вещества или оружие. "Помощь в самоубийстве компетентного лица с помощью Sarco не является уголовным преступлением", - сказал Хюрлиманн.

"С точки зрения швейцарского законодательства нет никаких проблем ни в случае использования Sarco в клиниках эвтаназии, ни в случае, если швейцарец пожелает распечатать аппарат и использовать его самостоятельно", - подчеркнул Нитшке.

Организация намерена предложить Sarco пользователям в Швейцарии в начале следующего года.

Демократизация смерти

Нитшке, гражданин Австралии, давно отстаивает право на смерть. В 1996 году он стал первым врачом, который легально помог сделать добровольную смертельную инъекцию пациенту при помощи разработанной им системы. Больной раком простаты по имени Боб Дент самостоятельно ввел себе раствор, нажав кнопку на ноутбуке у своей больничной койки.

"Главный вопрос - это вопрос контроля", - считает Нитшке. Когда в 1996-1997 годах Северная территория Австралии ненадолго легализовала ассистированную смерть, закон все еще требовал согласия врача на эту процедуру.

"Это вызвало проблемы, например, в случае пары, которая прожила вместе всю жизнь. Когда один из них заболел, его партнер сказал, что хочет умереть вместе с ним, - вспоминает Нитшке. - Речь идет о демократизации процесса умирания. Мы считаем, возможность расстаться с жизнью - это право всех разумных взрослых людей, а не привилегия, которую по решению других могут получить только очень больные люди".

Подход Exit International вызывает обеспокоенность среди других специалистов в сфере ассистированного самоубийства в Швейцарии. Некоммерческая организация Dignitas заявила Euronews Next, что сомневается, в том, что метод "сделай сам" Сарко получит широкое распространение в Швейцарии.

Вот уже 35 лет система здравоохранения страны сотрудничает с некоммерческими организациями для решения проблем, связанных с эвтаназией. По закону власти регистрируют и проводят расследование по факту каждой смерти, добровольной или нет.

"Ассистированное самоубийство одобрено и поддерживается подавляющим большинством граждан и политиков, - считает Dignitas. - В свете этой устоявшейся, безопасной и профессионально поддерживаемой практики мы не думаем, что технологизированная капсула для самостоятельного завершения жизни встретит в Швейцарии большое одобрение и/или интерес".

Однако в докладе британской организации Dignity in Dying, опубликованном в 2017 году, говорится, что ассистированный суицид - привилегия людей с высокими доходами. Средняя стоимость процедуры в Швейцарии для жителя Великобритании составляет почти 12 тысяч евро.

Скрининг с помощью программного обеспечения

Для того чтобы полностью исключить вмешательство извне при эвтаназии, Нитшке в недавнем интервью новостному сайту Swissinfo предположил, что Sarco будет использовать искусственный интеллект для отбора пользователей перед предоставлением доступа к капсуле.

"Наша цель - разработать систему скрининга для определения умственных способностей человека. Естественно, к этой процедуре многие относятся со скепсисом, особенно психиатры. Наша первоначальная концептуальная идея заключается в том, чтобы человек прошел онлайн-тест и получил код для доступа к Sarco", - объяснил он.

Хотя ассистированное самоубийство в Швейцарии легально, существующая процедура требует участия в ней медицинских специалистов, которые выписывают препараты, используемые в процессе, и проводят психологические проверки. "Предлагаемый скрининг с целью устранения этого медицинского вмешательства является частью следующего этапа проекта Sarco", - сказал Нитшке в интервью Euronews Next.

Возможное использование искусственного интеллекта вызвало тревогу у Algorithmwatch, некоммерческой организации, которая исследует влияние технологий автоматизации на общество.

"Технология сама по себе никогда не бывает нейтральной: она разрабатывается, тестируется, внедряется и используется людьми. В случае так называемых систем искусственного интеллекта, технология, как правило, опирается на данные прошлого", - объяснила руководитель отдела политики и продвижения Algorithmwatch Анжела Мюллер.