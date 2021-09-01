План восстановления экономики ЕС: как к нему относятся европейцы?

В условиях пандемии Covid, когда все государства-члены ЕС страдают от ее тяжелых последствий, Брюссель подготовил беспрецедентный финансовый план по восстановлению экономики.

В сложившейся ситуации брюссельские институты стали более глубоко вовлечены в национальную экономику, чем когда-либо прежде.

А как к этому относятся рядовые европейцы? В сотрудничестве с социологами Redfield и Wilton Strategies Euronews изучил мнения по всему континенту.

В Германии, которая является локомотивом Европы, большинство считает, что Брюссель слишком сильно вмешивается в их экономику. Чуть менее четверти французов полагают, что это правильно, как и почти 40 процентов испанцев. В Италии мнения разделились примерно поровну, но там чуть больше тех, кто считает, что у ЕС слишком широкое право голоса.

Что касается специфики разработки и принятия законов,

то во Франции более трети опрошенных уверены, что ЕС навязывает слишком много экономических правил, и эту точку зрения поддерживают 28% немцев. Итальянцы снова разделились по этому поводу поровну. А в Испании большинство считает, что Брюссель недостаточно регулирует финансовую сферу.

Кто управляет вашей экономикой?

Это важный вопрос для европейцев, затрагивающий фундаментальные темы суверенитета и роли Брюсселя в повседневной жизни граждан ЕС.

В этом контексте все четыре страны единодушны. Подавляющее большинство считает, что решения о финансовых правилах в государствах-членах должны принимать национальные правительства, а не европейские институты. Это мнение наиболее четко превалирует в Италии, но в гораздо меньшей степени - в Испании.

А как европейцы относятся к идее создания национальных криптовалют для утверждения финансовой независимости от ЕС?

Наряду с ответом "не знаю", французы, испанцы и итальянцы, в основном, ее поддерживают. Немцы в равной степени выступают как за, так и против этого предложения.

Когда Европа отправляется в долгий и сложный путь восстановления после коронавируса, результаты этого опроса дают лидерам в Брюсселе много поводов для размышлений.