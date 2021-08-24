Система здравоохранения США признана наихудшей

Европейские страны и Австралия возглавили новый рейтинг международных систем здравоохранения в отчете, опубликованном влиятельным американским аналитическим центром.

Первое место в списке заняла Норвегия, следом — Нидерланды и Австралия.

В 2017 году, в последний раз, когда такой рейтинг был составлен, его возглавила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), но через 4 года опустилась на четвертое место.

Система здравоохранения США заняла последнее место, которое не меняется с 2004 года, когда впервые был опубликован рейтинг из 11 стран.

Что было в отчете?

В рейтинге "Mirror, Mirror", опубликованном в августе, оценивается эффективность систем здравоохранения в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

Составленный американской группой по защите интересов здравоохранения Фонд содружества, рейтинг оценивал 11 богатых стран в пяти категориях: доступ к здравоохранению, процесс лечения, административная эффективность, справедливость и результаты.

Каждая категория охватывает несколько элементов медицинских услуг. Например, оценка доступа к медицинской помощи охватывает как доступность медицинской помощи, так и время, затраченное на ее получение.

Что нового?

В целом, наиболее эффективными странами оказались те, кто сократил расходы на медицинское обслуживание для пациентов, говорится в отчете, подчеркивая ограничения на личные затраты (невосполняемые затраты пациента) в Норвегии и Швейцарии, а также решение Германии от 2013 года отменить плату за прием у врача.

В отчете говорится, что повышение доступности здравоохранения - за счет его бесплатности, как в Великобритании, или упрощения и ограничения стоимости медицинского страхования, как в Швейцарии - идет рука об руку с более высокими показателями административной эффективности.

Норвегия и Нидерланды, занимающие первые места в рейтинге, заслужили похвалу за скорость доступа к медицинскому обслуживанию.

В отчете освещены инициативы, такие как закон Норвегии о правах пациентов, который устанавливает право на получение медицинской помощи в определенные сроки, и требование Нидерландов о том, что врачи общей практики должны предоставлять не менее 50 часов внеурочной работы каждый год для сохранения своих медицинских лицензий как пример эффективной политики здравоохранения в действии.

Хотя здравоохранение в Великобритании было самым доступным - NHS предоставляла универсальную помощь, которая в основном бесплатна для пациентов, - рейтинг страны снизился из-за длительного ожидания лечения.

Отчет также показал, что разрыв в доступе к медицинскому обслуживанию между богатыми и бедными в Великобритании увеличился. Несмотря на высокие баллы в других категориях, этот факт способствовал падению Великобритании с первого на четвертое место.

Американская исключительность

Системы здравоохранения США, Великобритании и Швеции получили высокие оценки за процесс оказания медицинской помощи, а также за такие профилактические меры, как маммография и вакцины против сезонного гриппа.

Однако в отчете США оказались на последнем месте по всем остальным категориям. Общие результаты американской системы здравоохранения настолько отстали от других десяти стран, что авторы отчета были вынуждены изменить способ расчета средних показателей по стране.

Согласно методологии отчета, США были "настолько существенным отклонением, что они отрицательно исказили средние показатели".

Другими словами, американская система здравоохранения показала столь однозначно плохие результаты в анализе отчета, что несправедливо выставила в невыгодном свете другие.

Особую озабоченность авторов отчета вызвали плохие показатели здоровья в американской страховой системе.

В то время как США тратят на здравоохранение больше всех по сравнению с их ВВП, у них самый высокий уровень материнской смертности и предотвратимых смертей среди 11 исследованных стран.

Согласно отчету, американцы также чувствовали себя хуже, и их продолжительность жизни сокращалась.

Заключение отчета

В целом отчет Фонда Содружества показал, что страны с лучшими показателями обеспечили всеобщее медицинское страхование и устранили ценовые барьеры для здравоохранения.

Они также инвестировали в первичную медицинскую помощь на муниципальном уровне, к примеру семейные врачи, и снизили административное бремя сложных систем финансирования, возлагаемых на пациентов и медицинский персонал.

Наконец, наиболее успешные страны вложили средства в социальные услуги, такие как уход за детьми, транспорт, общественная безопасность, улучшение жилищных условий и расширение льгот для работников, что, как говорится в отчете, привело "к более здоровому населению и уменьшению требований к здравоохранению, которых можно избежать".

"Как убедительно продемонстрировала пандемия COVID-19, ни одна страна не имеет совершенной системы здравоохранения", - говорится в отчете.

"Но, извлекая уроки из того, что сработало, а что нет в других странах мира, у всех стран есть возможность опробовать новую политику и методы, которые могут приблизить их к идеалу системы здравоохранения, обеспечивающей оптимальное здоровье для своего населения по цене, которую нация может себе позволить".