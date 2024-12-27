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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента

Франк-Вальтер Штайнмайер и Олаф Шольц
Франк-Вальтер Штайнмайер и Олаф Шольц Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Ранее немецкий парламент вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Новые выборы пройдут 23 февраля.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента и назначил новую дату выборов на 23 февраля.

"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", - цитируют президента СМИ Германии.

16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу после распада правящей "светофорной коалиции".

Говоря о предстоящих выборах, президент ФРГ отметил, что "внешнее влияние представляет опасность для демократии, будь оно скрытым... или открытым и явным, как это сейчас особенно интенсивно практикуется на платформе X".

Из Берлина передает корреспондент Euronews Лив Страуд:

"Президент Германии Штайнмайер распустил парламент, освободив место для проведения внеочередных выборов в Германии 23 февраля.

Штайнмайер подчеркнул, что для Германии важнее всего стабильность, и заявил, что новые выборы - это "правильный путь" для страны. По словам Штайнмайера, коалиция продолжит управлять страной до избрания нового правительства, перед которым будет стоять "большая задача".

У Штайнмайера был 21 день на принятие этого решения после того, как канцлер Олаф Шольц, как и предполагалось, проиграл вотум доверия после распада правящей коалиции, которая развалилась вскоре после того, как президент США Трамп был избран на второй срок.

Предвыборная кампания, вероятно, будет напряженной, поскольку среди немцев усиливается разочарование на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности после нападения на оживленный рождественский рынок на прошлой неделе и на фоне ослабления экономики.

Хотя эксперты прогнозируют формирование правительства ХДС/СДПГ с Фридрихом Мерцем в качестве канцлера, обсуждение коалиции может затянуться на месяцы".

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