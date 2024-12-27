Как дезинформация и иностранное вмешательство повлияли на "супергод выборов"?

В 2024 году на избирательные участки пришли больше людей, чем когда-либо прежде.

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По данным ООН, в 2024 году правом голоса обдладали 3,7 миллиарда человек в более чем 70 странах мира.

В "супергод выборов" голосование проходило как в густонаселенных странах, таких как США, Индия и Индонезия, так и в авторитарных и автократических государствах, включая Беларусь, Иран и Россию. На европейских выборах в июне около 182 миллионов человек проголосовали в 27 странах в ходе одного из крупнейших в мире трансграничных голосований.

Но ход электоральных процессов показал все более разрушительное воздействие дезинформации, генеративного ИИ и иностранного вмешательства.

Компания Meta, владеющая социальными платформами Instagram, Facebook и WhatsApp, заявила ранее в этом месяце, что, несмотря на предупреждения об опасности генеративного ИИ для выборов, "похоже, эти риски не реализовались в значительной степени, а любое такое воздействие было скромным и ограниченным по масштабам".

Недавние исследования британского Центра новейших технологий и безопасности показали, что на выборы в Европе, Франции и Великобритании не оказала "значительного влияния" дезинформация, поддерживаемая иностранными государствами или ИИ, и не нашли "убедительных доказательств" того, что такие кампании повлияли на результаты голосования на президентских выборах в США в ноябре.

Однако представление о том, что выборы 2024 года не подверглись серьезному влиянию информационных манипуляций, было развеяно в декабре, когда Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура президентских выборов и отменить второй тур.

Решение было принято на основании рассекреченных данных румынской разведки, согласно которым "государственный субъект" организовал кампанию в социальных сетях победителя первого тура Кэлина Джорджеску.

Euronews рассказывает о пяти моментах, в которых мы увидели потенциально разрушительное воздействие дезинформации с помощью ИИ и иностранного вмешательства в выборы по всему миру в этом году.

Заключенный в тюрьму бывший премьер-министр использует ИИ для обращения к избирателям

В феврале находящийся в тюрьме бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан использовал искусственный интеллект для клонирования своего голоса в речи, чтобы провозгласить победу на всеобщих выборах в стране.

На протяжении всей предвыборной кампании Хан использовал созданные искусственным интеллектом речи для обращения к своим сторонникам из-за решетки.

Но провозглашение победы, сделанное в видеоролике, в котором использовались исторические кадры Хана и голос, сгенерированный искусственным интеллектом, вызвало особые споры. Хану было запрещено участвовать в выборах, пока он отбывает тюремный срок по обвинению в коррупции и утечке государственных секретов.

Независимые кандидаты, связанные с партией Хана PTI, получили большинство мест на выборах, но не смогли сформировать правительство.

ЕС противостоит угрозе дезинформации

На июньских выборах в Европейский парламент блок подготовился к волне предвыборной дезинформации и других гибридных угроз, призванных подорвать результаты голосования.

По данным Европейской обсерватории цифровых медиа (EDMO), за месяц до голосования дезинформация, связанная с ЕС, на онлайн-платформах достигла рекордного уровня.

Европейские выборы в Румынии в июне 2024 года Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Прокремлевские хакеры взяли на себя ответственность за серию атак на сайты политических партий в Нидерландах в первый день голосования.

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Также было обнаружено несколько онлайн-кампаний, призванных посеять путаницу в процессе голосования, в том числе утверждения о том, что отметка, выходящая за пределы флажка, делает голос недействительным.

Однако EDMO также пришла к выводу, что голосование в 27 странах ЕС прошло "без серьезных угроз и дезинформационных инцидентов".

Референдум в Молдавии, поставленный на грань дозволенного, был омрачен вмешательством

В октябре граждане Молдавии приняли участие в первом туре президентских выборов и референдуме по вопросу о членстве страны в ЕС.

Результаты референдума оказались очень напряженными: по первым предварительным подсчетам, победил лагерь "против членства в ЕС", а в последнюю минуту произошел всплеск голосов "за".

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В итоге "за" проголосовали 50,35 % избирателей, что позволило стране закрепить в Конституции свое желание стать частью европейского блока.

В преддверии двух голосований Молдова оказалась под перекрестным огнем информационной войны, в которой членство в ЕС противопоставляется более тесному сближению с Россией. Молдавские власти предупредили, что около 14 миллионов евро из российских фондов были переведены на счета 130 000 молдаван, чтобы купить их голоса против ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Угрозы взрывов на президентских выборах в США

Важнейшие президентские выборы в США, по итогам которых к власти вернулся Дональд Трамп, также были уязвимы для дезинформации и других гибридных угроз. Кандидаты с обеих сторон подвергались клеветническим кампаниям в Интернете, направленным на их дискредитацию.

В день голосования угрозы взрыва заставили закрыть избирательные участки в нескольких штатах, где происходило голосование, в том числе в Пенсильвании и Джорджии.

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ФБР в своем заявлении отметило, что многие из ложных сообщений, похоже, "исходили от российских доменов электронной почты".

Отмена голосования в Румынии

Первый тур президентских выборов в Румынии в конце ноября неожиданно привлек внимание Европы и всего мира после того, как малоизвестный ультранационалист Кэлин Джорджеску одержал победу, проведя успешную кампанию в TikTok.

Затем второй тур был резко отменен, а результаты первого тура аннулированы после того, как рассекреченные разведданные показали, что за беспрецедентным взлетом стоит "государственный актор", предположительно Россия.

После этого исполнительная власть ЕС начала расследование, чтобы выяснить, нарушил ли TikTok законодательство ЕС, содействуя кампании Джорджеску.

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Цель расследования - определить, насколько адекватно китайская платформа снизила риски, связанные с честностью выборов в Румынии, в соответствии с правилами цифровых технологий, установленными Законом о цифровых услугах (DSA).