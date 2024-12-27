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ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" РФ после повреждения кабеля Eastlink 2

Нефтяной танкер Eagle S и корабль финской пограничной охраны в море у Порккаланниеми, 26 декабря 2024 года
Нефтяной танкер Eagle S и корабль финской пограничной охраны в море у Порккаланниеми, 26 декабря 2024 года Авторское право Rajavartiosto // Finnish Border Guard/Handout
Авторское право Rajavartiosto // Finnish Border Guard/Handout
By Ирина ШелудковаEuronews и AP
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Премьер-министр Эстонии заявил о "системной угрозе". Генсек НАТО пообещал дополнительную поддержку и усиление военного присутствия в Балтийском море.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявила Кая Каллас заявила, что блок готовит новые санкции против так называемого "теневого флота" России после того, как в Балтийском море был поврежден подводный электрокабель Eastlink 2 между Финляндией и Эстонией.

В совместном заявлении Европейской комиссии и верховного представителя по иностранным делам и политики безопасности говорится, что "подозреваемое судно является частью "теневого флота" России, который угрожает безопасности и окружающей среде, а также финансирует военный бюджет России".

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что ЕС усиливает меры по защите подводных кабелей, добавив, что нет никакого риска для поставок электроэнергии в регионе.

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В четверг власти Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который заподозрили в обрыве кабеля Eastlink 2. По данным финских властей и экспертов отрасли, судно входит в "теневой флот" РФ.

Спецотряд финской полиции Karhu" ("Медведь") и береговая охрана высадились на борт судна и заняли командный мостик, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Хельсинки Яри Лиукку.

Судно было взято на абордаж без сопротивления и удерживается в территориальных водах Финляндии в рамках проведения расследования.

"Теневой флот" - стареющие суда с неясной формой собственности, приобретенные в обход западных санкций и работающие без достаточного страхового покрытия.

Использование Россией этих судов вызвало опасения экологов по поводу аварий, учитывая их возраст и неопределенность страхового покрытия.

По данным финских СМИ, в момент разрыва кабеля судно Eagle S перевозило около 35 000 тонн неэтилированного бензина.

На пресс-конференции в Хельсинки в четверг директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо заявил:

"С нашей стороны мы расследуем серьезный саботаж. Насколько мы понимаем, повреждения были вызваны якорем судна, которое находится под следствием".

Ремонт электрокабеля Eastlink 2 займет несколько месяцев. Кроме того, были повреждены четыре телекоммуникационных кабеля.

В четверг правительство Эстонии собралось на экстренное заседание в связи с инцидентом.

Теневые танкеры "помогают России зарабатывать средства, которые пойдут на помощь российским гибридным атакам", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал.

"Нам необходимо улучшить мониторинг и защиту критической инфраструктуры как на суше, так и на море".

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По его словам, ремонт кабеля может занять до семи месяцев.

"Повторяющиеся повреждения инфраструктуры Балтийского моря свидетельствуют о системной угрозе, а не просто о несчастных случаях", - заявил президент Эстонии Алар Карис. "Эстония вместе с Финляндией и другими союзниками по НАТО примет меры для противодействия этой угрозе".

В пятницу Эстония направила патрульный корабль для охраны кабеля Eastlink 1.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов предложить Эстонии и Финляндии дополнительную поддержку.

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Затем Рютте также сообщил, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море.

В состоянии повышенной готовности

Страны региона были приведены в состояние повышенной готовности после серии инцидентов с подводными кабелями и газопроводами в Балтийском море.

В минувшем ноябре были перерезаны два кабеля передачи данных - один между Финляндией и Германией, а другой между Литвой и Швецией.

В сентябре 2022 года подводные взрывы повредили газопровод "Северный поток", по которому российский газ поступал в Германию. Власти заявили, что причиной была диверсия, и начали уголовное расследование.

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