Более 200 000 домов в Боснии и Герцеговине остались без электричества из-за снегопадов

Снежные бури продолжают сеять хаос на Балканах. Десятки тысяч домов остались без электричества, нарушено транспортное сообщение.

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На Балканы обрушились мощные снегопады. Непогода нарушила обычное течение жизни сразу в нескольких странах. Сильнее всего от стихии пострадала северо-западная и западная Босния в Босниии и Герцеговине.

Сараево, Босния и Герцеговина Armin Durgut/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В некоторых муниципалитетах объявлена чрезвычайная ситуация. По данным властей, более 200 000 домов остались без электричества. Многие семьи лишились отопления, есть и проблемы с водой.

В районе города Босански-Петровац выпало более 80 сантиметров снега. На дорогах застряли десятки автомобилей. Попавшим в ловушку людям помогают спасательные службы.

Сотрудник спасательной службы: "Сильные снежные заносы напоминают сцены из фильмов ужасов. Заблокированы около 30 автомобилей. Один мужчина пожаловался нам на проблемы со здоровьем. У него случился эпилептический припадок. Мы предложили отвезти его в медицинский центр Босански-Петровац".

В соседней с Боснией и Герцеговиной Хорватии похожая ситуация. Из-за снежной бури пришлось закрыть многие крупные автомагистрали и приостановить туристические услуги. Коммунальные и экстренные службы ведут расчистку дорог.