К прекращению всех войн и облегчению долгового бремени беднейших стран призвал в рождественском послании Urbi et Orbi на площади Святого Петра глава Римско-католической церкви. Во французской столице, в соборе Парижской Богоматери, отслужили первую после пожара рождественскую мессу.
К прекращению всех войн и облегчению долгового бремени беднейших слоев населения - призвал в рождественском послании в среду глава Римско-католической церкви.
Потребуется мужество, чтобы “заставить замолчать оружие и преодолеть разногласия” по всему миру, заявил папа Франциск в речи Городу и миру, произнесённой на следующий день после того, как понтифик дал отсчёт Юбилейному году.
“Да умолкнет звон оружия в истерзанной войной Украине!" - сказал Франциск в частности. Он призвал проявить “смелость, необходимую для того, чтобы открыть дверь переговорам и диалогу” для достижения “справедливого и прочного мира”.
Он также призвал к миру на Ближнем Востоке: в Палестине, Израиле, Ливане, а также на африканском континенте, а именно: в Демократической Республике Конго, Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Мозамбике, в Мьянме, в Судане. Папа Франциск в очередной раз призвал к списанию долгов беднейших стран.
Понтифик выразил пожелание, чтобы Юбилей стал поводом “разрушить все разделяющие людей стены” - идеологические, личные, политические и физические.
С самого утра среды верующие со всего мира начали стекаться на площадь Святого Петра и выстраиваться в очередь, несмотря на мороз, чтобы пройти через Царские врата и получить от католической церкви индульгенцию за грехи. Ожидается, что Юбилейный 2025 год привлечёт в Рим более 30 миллионов паломников.
Во французской столице, в соборе Парижской Богоматери, отслужили первую после пожара рождественскую мессу. Её возглавил архиепископ Парижа Лоран Ульрих. В рождественской проповеди он упомянул реставрацию: "Посмотрите на этот собор, который заслуживал, чтобы его восстановили и вернули ему первоначальную красоту".
В канун Рождества в главном парижском соборе отслужили четыре мессы.
Нотр-Дам вновь открылся для публики 7 декабря. Собор считается вершиной французского архитектурного наследия. После пожара 2019 года на его реставрацию поступили пожертвования со всего мира почти на миллиард долларов.
В столице Хорватии рождественское богослужение состоялось не в кафедральном соборе Загреба, где продолжаются ремонтные работы, а в молитвенном зале блаженного Алоизия Степинаца.
Её возглавил монсеньор Дражен Кутлеша, архиепископ Загреба, который в проповеди упомянул о нападении на начальную школу Пречко, где погиб семилетний мальчик.
Король Великобритании Чарльз и королева Камилла на Рождество посетили церковь в Сандрингеме, в английском графстве Норфолк.