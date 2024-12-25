By Euronews и EBU, AP

К прекращению всех войн и облегчению долгового бремени беднейших стран призвал в рождественском послании Urbi et Orbi на площади Святого Петра глава Римско-католической церкви. Во французской столице, в соборе Парижской Богоматери, отслужили первую после пожара рождественскую мессу.

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К прекращению всех войн и облегчению долгового бремени беднейших слоев населения - призвал в рождественском послании в среду глава Римско-католической церкви.

Потребуется мужество, чтобы “заставить замолчать оружие и преодолеть разногласия” по всему миру, заявил папа Франциск в речи Городу и миру, произнесённой на следующий день после того, как понтифик дал отсчёт Юбилейному году.

“Да умолкнет звон оружия в истерзанной войной Украине!" - сказал Франциск в частности. Он призвал проявить “смелость, необходимую для того, чтобы открыть дверь переговорам и диалогу” для достижения “справедливого и прочного мира”.

Пусть в истерзанной войной Украине умолкнет бряцание оружия! Да проявится смелость, необходимая для того, чтобы открыть дверь переговорам, жестам диалога и встречам, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Да умолкнет на Ближнем Востоке бряцание оружия! Пусть наступит прекращение огня, будут освобождены заложники и оказана помощь людям, измученным голодом и войной Франциск глава Римско-католической церкви

Он также призвал к миру на Ближнем Востоке: в Палестине, Израиле, Ливане, а также на африканском континенте, а именно: в Демократической Республике Конго, Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Мозамбике, в Мьянме, в Судане. Папа Франциск в очередной раз призвал к списанию долгов беднейших стран.

Понтифик выразил пожелание, чтобы Юбилей стал поводом “разрушить все разделяющие людей стены” - идеологические, личные, политические и физические.

С самого утра среды верующие со всего мира начали стекаться на площадь Святого Петра и выстраиваться в очередь, несмотря на мороз, чтобы пройти через Царские врата и получить от католической церкви индульгенцию за грехи. Ожидается, что Юбилейный 2025 год привлечёт в Рим более 30 миллионов паломников.

Во французской столице, в соборе Парижской Богоматери, отслужили первую после пожара рождественскую мессу. Её возглавил архиепископ Парижа Лоран Ульрих. В рождественской проповеди он упомянул реставрацию: "Посмотрите на этот собор, который заслуживал, чтобы его восстановили и вернули ему первоначальную красоту".

Верующие собрались на рождественскую службу в соборе Парижской Богоматери, первую после разрушительного пожара 2019 года, 24 декабря 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В канун Рождества в главном парижском соборе отслужили четыре мессы.

Нотр-Дам вновь открылся для публики 7 декабря. Собор считается вершиной французского архитектурного наследия. После пожара 2019 года на его реставрацию поступили пожертвования со всего мира почти на миллиард долларов.

В столице Хорватии рождественское богослужение состоялось не в кафедральном соборе Загреба, где продолжаются ремонтные работы, а в молитвенном зале блаженного Алоизия Степинаца.

Её возглавил монсеньор Дражен Кутлеша, архиепископ Загреба, который в проповеди упомянул о нападении на начальную школу Пречко, где погиб семилетний мальчик.

Почему Бог допустил это? Хотя ответ может показаться парадоксальным, вера учит нас, что Бог из Своей бесконечной любви к нам допускает зло, потому что он даровал нам свободу. Бог создал мир, в котором люди способны выбирать между добром и злом — мир, где свобода используется для формирования добродетели и характера. Пусть Христос, Слово Божье, ставшее плотью, поможет нам открыться жизни и защитить ее в соответствии с Божьей истиной о человечестве Дражен Кутлеша архиепископ Загреба

Король Великобритании Чарльз и королева Камилла на Рождество посетили церковь в Сандрингеме, в английском графстве Норфолк.