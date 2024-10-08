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Российские войска вошли в Торецк в Донецкой области

Украинские военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады Воздушно-штурмовых сил готовят гаубицу M777 к стрельбе по российским позициям на линии фронта в Донецкой области
Украинские военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады Воздушно-штурмовых сил готовят гаубицу M777 к стрельбе по российским позициям на линии фронта в Донецкой области Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В городе на востоке Донецкой области, где когда-то проживало более 30 000 человек, осталось всего 1 600 жителей.

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Российские войска вошли в восточную часть Торецка в Донецкой области, подтвердило украинское военное командование.

Представитель оперативно-тактической группы "Луганск" заявил, что ситуация в городе "очень нестабильная" и "бои идут буквально у каждого здания".

Краудсорсинговый мониторинговый сайт DeepState указывает, что населенные пункты на восточной окраине Торецка - Пивничное, Железное, Дружба и Пивденное - полностью или почти полностью в руках России.

Ситуация в окрестностях Торецка остается сложной уже несколько месяцев: о столкновениях на окраинах города сообщалось еще в августе.

Но за последний месяц Москва усилила наступление на город. С конца сентября российские войска продвигаются в Торецк, широко применяя управляемые бомбы высокой разрушительной силы.

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Ситуация на востоке Украины - главной цели тотального вторжения Кремля - также становится все более сложной после взятия Угледара на прошлой неделе.

Как и Угледар, Торецк уже более 10 лет является прифронтовым городом, поскольку находится в непосредственной близости от территорий Украины, захваченных Россией в 2014 году.

Что будет означать захват Торецка?

Торецк, население которого до полномасштабного вторжения составляло более 30 000 человек, был в значительной степени разрушен и опустошен, большинство зданий разбито, и только около 1600 жителей остались в городе после многочисленных эвакуаций.

Если российским войскам удастся захватить город, это поможет Москве перекрыть ключевые украинские логистические маршруты, соединяющие оперативный тыл и зону боевых действий.

Усиление наступления российских войск также демонстрирует превосходство Москвы в личном составе и материальных средствах, в то время как Украина умоляет западных союзников предоставить ей больше оружия и поддержки.

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