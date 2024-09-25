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Папа римский призвал остановить насилие в Ливане

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Происходящее понтифик назвал «ужасной эскалацией»

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Папа Римский Франциск призвал остановить нарастание напряжённости в Ливане и израильские бомбардировки. В среду понтифик выступил в Ватикане перед многочисленными верующими, призвав молиться за страдающих во всех мировых конфликтах, включая Ближний восток, Украину, Мьянму и Судан.

Франциск, папа римский:

«Я надеюсь, что международное сообщество приложит все усилия, чтобы остановить эту ужасную эскалацию. Она неприемлема. Я выражаю свою близость к ливанскому народу, который и так слишком много страдал в недавнем прошлом».

Франциск призвал католиков молиться и за него — во время предстоящей поездки в Бельгию и Люксембург. Этот визит глава церкви отменять не стал, хотя парой дней ранее отложил все встречи из-за недомогания.

Поездка начнётся в четверг и обещает быть непростой: в Бельгии понтифик встретится с жертвами насилия со стороны католических священников. Они ранее написали открытое письмо, в котором призвали Франциска организовать всеобъемлющую систему компенсаций и взять на себя ответственность за действия священников-насильников.

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