Изменение климата удваивает вероятность наводнений - ученые

By Euronews

Метеорологи обнародовали результаты исследования о влиянии антропогенного изменения климата на частоту и интенсивность наводнений.

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Циклон "Борис", обрушившийся на Центральную и Восточную Европу, вызвал катастрофические наводнения. Новое исследование, которое провели метеорологи, показало, что изменение климата удвоило вероятность подобных паводков.

Фридерике Отто, климатолог, Имперский колледж Лондона: "В этом исследовании мы проследили, как антропогенное изменение климата, вызванное сжиганием нефти, угля и газа, увеличило вероятность и интенсивность осадков, спровоцировавших эти наводнения. Мы обнаружили, что изменение климата примерно удвоило вероятность возникновения таких событий, а интенсивность осадков увеличилась примерно на 7–20%".

С 12 по 15 сентября в Австрии, Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии выпало рекордное количество осадков. Жертвами наводнений стали по меньшей мере 24 человека. Стихия нанесла пострадавшим странам многомиллионный ущерб.