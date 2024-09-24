Германия хочет избежать "тарифной войны" с Китаем

Министр экономики ФРГ призвал поддержать отечествнный автопром, но не вводить тарифы против автомобилей из КНР.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что следует поддержать немецкую автомобильную промышленность, но не повышать тарифы на китайские электромобили.
Немецкая автомобильная промышленность переживает кризис, и это в первую очередь касается производства электромобилей.
Автомобильные компании жалуются на конкуренцию со стороны Китая, который может поддерживать низкие производственные издержки благодаря субсидиям.
Многие немецкие автогиганты, включая Volkswagen, рассматривают возможность закрытия производственных предприятий в попытке стать более прибыльными.
Хабек подчеркнул необходимость долгосрочных мер и предупредил, что быстрые решения могут привести к краху отрасли.