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Германия хочет избежать "тарифной войны" с Китаем

На немецком автозаводе
На немецком автозаводе Авторское право AP/Chinatopix
Авторское право AP/Chinatopix
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Министр экономики ФРГ призвал поддержать отечествнный автопром, но не вводить тарифы против автомобилей из КНР.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что следует поддержать немецкую автомобильную промышленность, но не повышать тарифы на китайские электромобили.

Я не сторонник тарифов, компенсационных пошлин, потому что это, вероятно, приведет к ответным мерам и вовлечет нас в тарифный спор, возможно, в (тарифную) войну с Китаем. Поэтому я призываю к политическому решению.
Роберт Хабек
вице-канцлер ФРГ, министр экономики и борьбы с изменением климата

Немецкая автомобильная промышленность переживает кризис, и это в первую очередь касается производства электромобилей.

Автомобильные компании жалуются на конкуренцию со стороны Китая, который может поддерживать низкие производственные издержки благодаря субсидиям.

Многие немецкие автогиганты, включая Volkswagen, рассматривают возможность закрытия производственных предприятий в попытке стать более прибыльными.

Хабек подчеркнул необходимость долгосрочных мер и предупредил, что быстрые решения могут привести к краху отрасли.

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