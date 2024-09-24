В ЕС хотят создать высокоскоростную сеть железных дорог

Возможно ли создать в ЕС общую высокоскоростную сеть железных дорог? Этот вопрос обсудили представители отрасли и политики.

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Завтрак в Париже, обед во Франкфурте, ужин в Вене. К 2050 году высокоскоростные поезда должны соединить все европейские столицы. Амбициозный план, во время шестичасовой поездки из Брюсселя в Берлин, обсуждали представители железнодорожной отрасли и политики. Депутат Европарламента от партии "зеленых" Тилли Метц считает, что создание высокоскоростной сети возможно, но это требует лучшей координации.

Тилли Метц, депутат Европарламента:"Я не думаю, что это утопия. Это действительно вопрос политической воли, потому что деньги будут, и нам просто нужен последовательный подход. Как я уже говорила, нам нужно выйти за рамки национального эгоизма".

На сегодняшний день железнодорожные сети в ЕС представляют собой лоскутное одеяло. Страны сообщества потратили 15 триллионов евро на дорожную инфраструктуру и значительно меньше на развитие железных дорог.

Между тем, по оценкам специалистов, строительство высокоскоростной сети могло бы создать миллионы рабочих мест. Кроме того, железнодорожный транспорт более экологичный.

Жорж Жилкине, министр транспорта Бельгии:"Нам нужна более эффективная сеть. Мы хотим, чтобы Еврокомиссия разрешила нам субсидировать в строительство железных дорог, чтобы у нас была справедливая конкуренция с авиатранспортом. Сегодня все несправедливо. Нам нужно создать более равные условия для двух видов транспорта, и мы должны поддержать самый экологичный из них — поезд".

Пока европейцы предпочитают авиаперелеты путешествиям по железной дороге. В том числе потому, что билеты на самолет обходятся дешевле. Но есть и еще одна проблема.

Джон Уорт, независимый эксперт по железнодорожному транспорту:"По разным политическим причинам пересечение границ на поездах затруднено, поскольку это не является приоритетом ни национальных правительств, ни национальных железнодорожных компаний на международных сообщениях. Поэтому я бы хотел, чтобы ЕС предпринял определенные политические действия. Хотел бы сказать ЕС, что есть проблемы, которые вам нужно решить".

Все внимание сейчас приковано к новому еврокомиссару по транспорту и туризму Апостолосу Цицикостасу. Сможет ли он решить эти проблемы и отдать приоритет инвестициям, декарбонизации и трансграничному сообщению.