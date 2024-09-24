NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В ЕС хотят создать высокоскоростную сеть железных дорог

Поезд Брюссель-Берлин
Поезд Брюссель-Берлин Авторское право Europe's Rail
Авторское право Europe's Rail
By Méabh Mc MahonAdeleine Halsey
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Возможно ли создать в ЕС общую высокоскоростную сеть железных дорог? Этот вопрос обсудили представители отрасли и политики.

РЕКЛАМА

Завтрак в Париже, обед во Франкфурте, ужин в Вене. К 2050 году высокоскоростные поезда должны соединить все европейские столицы. Амбициозный план, во время шестичасовой поездки из Брюсселя в Берлин, обсуждали представители железнодорожной отрасли и политики. Депутат Европарламента от партии "зеленых" Тилли Метц считает, что создание высокоскоростной сети возможно, но это требует лучшей координации.

Тилли Метц, депутат Европарламента:"Я не думаю, что это утопия. Это действительно вопрос политической воли, потому что деньги будут, и нам просто нужен последовательный подход. Как я уже говорила, нам нужно выйти за рамки национального эгоизма".

На сегодняшний день железнодорожные сети в ЕС представляют собой лоскутное одеяло. Страны сообщества потратили 15 триллионов евро на дорожную инфраструктуру и значительно меньше на развитие железных дорог.

Между тем, по оценкам специалистов, строительство высокоскоростной сети могло бы создать миллионы рабочих мест. Кроме того, железнодорожный транспорт более экологичный.

Жорж Жилкине, министр транспорта Бельгии:"Нам нужна более эффективная сеть. Мы хотим, чтобы Еврокомиссия разрешила нам субсидировать в строительство железных дорог, чтобы у нас была справедливая конкуренция с авиатранспортом. Сегодня все несправедливо. Нам нужно создать более равные условия для двух видов транспорта, и мы должны поддержать самый экологичный из них — поезд".

Пока европейцы предпочитают авиаперелеты путешествиям по железной дороге. В том числе потому, что билеты на самолет обходятся дешевле. Но есть и еще одна проблема.

Джон Уорт, независимый эксперт по железнодорожному транспорту:"По разным политическим причинам пересечение границ на поездах затруднено, поскольку это не является приоритетом ни национальных правительств, ни национальных железнодорожных компаний на международных сообщениях. Поэтому я бы хотел, чтобы ЕС предпринял определенные политические действия. Хотел бы сказать ЕС, что есть проблемы, которые вам нужно решить".

Все внимание сейчас приковано к новому еврокомиссару по транспорту и туризму Апостолосу Цицикостасу. Сможет ли он решить эти проблемы и отдать приоритет инвестициям, декарбонизации и трансграничному сообщению.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Диджеи, диско-шары и ночные рейвы: поезда для вечеринок, где вы танцуете всю дорогу

Зеленский: Россия должна быть принуждена к миру на основе устава ООН

Посол Ливана: «Израильские бомбардировки угрожают существованию страны»

Берлин Европейский союз скоростная железная дорога Железнодорожный транспорт