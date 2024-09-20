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Войскам РФ поставлена задача вытеснить ВСУ из Курской области к середине октября. Реально ли это?

Табличка с надписью "Курск 108 км" на российско-украинской границе в Сумской области, Украина.
Табличка с надписью "Курск 108 км" на российско-украинской границе в Сумской области, Украина. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Утверждается, что Кремль поставил перед армией РФ задачу вытеснить украинские войска из Курской области России менее чем за месяц. Но насколько это выполнимо, особенно учитывая последующие шаги Украины?

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По сообщениям, российским войскам поручено вытеснить украинскую армию из Курской области к середине октября - то есть менее чем за месяц.

Им также приказано создать "буферную зону" в украинских приграничных районах на северо-востоке Украины к концу октября.

Насколько это выполнимо? По мнению американского Института изучения войны (ISW), российские военные вряд ли смогут достичь этого результата, который ISW назвал "значительным предприятием" для столь короткого периода времени.

Что происходит в Курской области?

Российские войска перешли в контрнаступление в пределах украинского выступа - участка российской территории, захваченного киевскими войсками с начала вторжения и ставшего театром военных действий в регионе, - примерно с 10 сентября.

Через несколько дней после начала российского контрнаступления украинские войска пересекли российскую границу в другом районе, примерно в 30 километрах к западу от основного участка.

Эта операция была расценена как повторение трансграничного вторжения 6 августа. Несмотря на меньший масштаб, она может иметь значительные последствия.

Геолокационные кадры показывают, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Веселого, к западу от главного выступа.

Если они продолжат попытки обойти Веселое и сразу нанести удар по Глушково, это может позволить им прижать российскую армейскую группировку к естественному барьеру - реке Сейм.

Этого можно добиться, повернув на восток и северо-восток к главному выступу и попытавшись соединиться с находящимися там украинскими войсками. В этом случае украинские войска смогут заманить в ловушку и отрезать тысячи российских военнослужащих.

Чего хотят Украина и Россия в Курске?

С тех пор как российские войска начали контратаки в пределах главного выступа, они еще не начали широкомасштабных боевых действий, которые бы свидетельствовали о согласованной контрнаступательной операции, направленной на полное изгнание украинских войск из этого района, заявили в ISW.

Аналитический центр пояснил, что для проведения устойчивых контрнаступательных операций в Курской области российским силам потребуется перебросить дополнительные силы из Украины и направить новые силы из России в этот район, а не на линию фронта в Украине.

Украинским силам также могут понадобиться дополнительные силы, если они будут продолжать наступление в Курской области.

Хотя украинские войска еще не установили контроль над всеми районами, расположенными в этом районе, по оценке ISW, они, несомненно, подготовили позиции в некоторых районах, которые создадут проблемы для любого согласованного российского контрнаступления.

Журналист • Sasha Vakulina

Дополнительные источники • ISW

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