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Наводнение в Польше: премьер-министр Дональд Туск попросил помощи ЕС

Последствия наводнения в Центральной Европе
Последствия наводнения в Центральной Европе Авторское право Darko Bandic/AP Photo
Авторское право Darko Bandic/AP Photo
By Euronews
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Проливные дожди и наводнения в Центральной Европе унесли жизни по меньшей мере 18 человек.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на ликвидацию последствий масштабных наводнений в Польше потребуется более миллиарда евро, и попросил помощи у Евросоюза. На прошлой неделе проливные дожди несколько дней шли в Центральной Европе и вызвали сильные наводнения в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и Австрии.

"Существует две системы европейской помощи в случае наводнений. Первая связана не с деньгами, которые мы получим, а с возможностями, которые есть у Европы в отношении помощи оборудованием, людьми и технологиями, и это механизм гражданской защиты", — сказал Дональд Туск.

В результате наводнений погибли по меньшей мере 18 человек. Жители нескольких регионов Польши, Чехии и Австрии были эвакуированы.

Многие разместились в выставочном центре "Тульн" в Австрии.

А в Польше более 5 тысяч военных были отправлены укреплять песчаные берега реки Ныса-Клодзка.

Уровень опасности наводнений остается высоким в Чехии, хотя метеорологи ожидают, что уровень воды в реках южной Богемии снизится в течение дня.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что ситуация улучшается, но ликвидация последствий наводнения еще не завершена.

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу к солидарности. По ее словам, необходимо предоставить пострадавшим странам так много поддержки, насколько возможно.

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