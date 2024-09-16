Музей высадки союзников в Нормандии: память о прошлом и забота о планете

Центр Джуно-Бич был создан, чтобы увековечить память о подвиге канадских и британских солдат. С помощью европейских фондов музей стал более инклюзивным и ориентированным на устойчивое развитие.

Джуно-Бич – один из пяти секторов высадки войск союзников в Нормандии. Сейчас здесь расположен музей, который не только хранит память о событиях июня 1944 года, он также отвечает на вызовы нашего времени и заботится о будущем, а именно об экологии.

Центр Джуно-Бич (JBC) построили к 80-летию легендарной операции "Нептун". Музей стремится сократить выбросы углекислого газа, содействует развитию циркулярной экономики и сохранению биоразнообразия.

Средства из европейских фондов позволили центру сократить вредные выбросы примерно на 14 % в период с 2019 по 2023 год.

"В 2019 году объём выбросов парниковых газов в результате деятельности центра Juno Beach составил около 1100 тонн CO2-эквивалента, а в 2023 году этот показатель был всего 950-960 тонн CO2-эквивалента", – отмечает Максим Буше, замдиректора музея.

Джуно-Бич – кодовое название, данное командованием союзников этому нормандскому пляжу на западе Франции. Именно здесь во время Второй мировой войны высадились более 20 тысяч солдат, в основном канадцев и британцев.

Только в день высадки погибли 359 канадцев, а всего во время битвы за Нормандию потери составили более 5000 человек.

За скидкой – на велосипеде

Центр Джуно-Бич провёл оценку "углеродного следа", которая показала, что 80% выбросов CO2 связано с транспортом посетителей.

Но сегодня, чтобы попасть в музей, можно обойтись и без машины. До него можно спокойно добраться по велодорожке, наслаждаясь пейзажем.

В 2021 году в рамках проекта по устойчивому развитию центр Джуно-Бич первым во Франции предложил "низкоуглеродный" тариф. Как это работает?

"Вы можете получить скидку и заплатить за вход на треть меньше, если вы предъявите билет на поезд или автобус, на котором вы приехали в Нормандию, или же фотографию вашего велосипеда на парковке музея", – поясняет Максим Буше.

Во время погружения в историю посетители не задумываются об инновациях, которые применяются прямо у них на глазах. Среди них – управление водой, температурой в зависимости от количества посетителей, а также светодиодное освещение. Цифровые технологии также играют ключевую роль в широком спектре инициатив по экономии и рациональному использованию ресурсов.

"Если раньше нам приходилось тратить огромные деньги, то теперь цифровые технологии делают контент доступным для людей с ограниченными возможностями, – говорит директор центра Натали Вортингтон. – Например, все материалы экспозиции доступны в аудио- или видеоформате с субтитрами, чтобы люди с нарушениями слуха или зрения могли ознакомиться с ними".

Расходы на экологический и цифровой переход центра Juno Beach, которые оцениваются более чем в 600 000 евро, были полностью покрыты программой React-EU.

Цель этого финансового пакета – оказать финансовую поддержку организаторам проектов, чтобы способствовать восстановлению экономики стран ЕС после пандемии COVID-19 и устранению социального ущерба.

Ежегодно музей принимает около 100 000 посетителей, многие из них приезжают из Канады...

Вот что говорит Ромео, 15 лет: "Я совсем недавно узнала о Джуно-Бич. Раньше я о нём даже не слышала. Я думала, что мы просто едем на пляж. Мне кажется, что очень важно, чтобы был мемориал, место, где мы могли бы вспомнить то, что произошло, где все могли бы собраться вместе и отдать дань уважения".