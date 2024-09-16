Португалия просит помощи в борьбе с лесными пожарами

By Euronews

Механизм гражданской обороны ЕС позволит без промедления получить технику и спутниковые данные

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Правительство Португалии обратилось к Евросоюзу за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами. По меньшей мере девять крупных очагов пока не удаётся взять под контроль. Работе пожарных серьёзно мешают жара и сильный ветер.

Власти страны заявили, что в зоне чрезвычайного риска находятся уже более 100 муниципалитетов, в том числе густонаселённые районы. В воскресенье зоной бедствия была объявлена вся материковая часть страны — ЧС будет действовать минимум до среды.

Самая тяжёлая ситуация — в регионе Алентежу на юге страны, а также в районе города Авейру на севере — там погиб один пожарный, сгорело уже несколько жилых домов.

Механизм гражданской обороны Евросоюза поможет Португалии без промедления получить пожарную технику, в том числе авиацию, из других стран. Свои пожарные самолёты на помощь уже отправили Испания и Франция. Кроме того, Евросоюз предоставит Лиссабону спутниковые данные в реальном времени, для контроля существующих пожаров и отслеживания новых очагов.