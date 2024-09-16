NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Европе растет число погибших в результате наводнений

Чехия
Чехия Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В минувшие выходные над материком прошел шторм "Борис". Проливные дожди обрушились на Австрию, Чехию, Румынию и Польшу. Реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуировано население.

РЕКЛАМА

Страны Центральной и Восточной Европы борются с последствиями сильных наводнений. Жертвами стихии стали по меньшей мере 11 человек. Около десяти числятся пропавшими без вести.

В минувшие выходные над материком прошел шторм "Борис". Проливные дожди обрушились на Австрию, Чехию, Румынию и Польшу. В Чехии самая тяжелая ситуация сложилась в двух северо-восточных регионах, где объявили чрезвычайную ситуацию. Эвакуировать пришлось тысячи людей.

В понедельник по всей стране без электричества остались сто двадцать тысяч домохозяйств. В пострадавших районах разрушены дома и мосты, повреждены дороги.

В Польше из берегов вышли Одер и Висла. В Кракове власти раздавали жителям мешки с песком для защиты от наводнения. Некоторые населенные пункты из-за высокого уровня воды оказались в ловушке. Людей пришлось спасать с помощью вертолетов.

В австрийской столице, где разлилась река Вена, ограничено движение транспорта. И здесь власти прибегли к эвакуации населения. К некоторым домам можно добраться только на лодках. Районы вокруг Вены объявлены зоной бедствия.

Вена, Австрия
Вена, АвстрияKrzysztof Zatycki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Изменение климата в сторону потепления, указывают эксперты, приводит к обильным осадкам, которые провоцируют наводнения. Это характерно не только для Европы, но и для других континентов планеты.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Война в Украине: число раненых при ударе по Харькову увеличилось до 43

Марокканская полиция не пускает сотни мигрантов в Сеуту

Тьерри Бретон уходит с поста комиссара ЕС

Польша Румыния Стихийное бедствие Наводнения Австрия Чехия