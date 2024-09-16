В Европе растет число погибших в результате наводнений

By Euronews

В минувшие выходные над материком прошел шторм "Борис". Проливные дожди обрушились на Австрию, Чехию, Румынию и Польшу. Реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуировано население.

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Страны Центральной и Восточной Европы борются с последствиями сильных наводнений. Жертвами стихии стали по меньшей мере 11 человек. Около десяти числятся пропавшими без вести.

В минувшие выходные над материком прошел шторм "Борис". Проливные дожди обрушились на Австрию, Чехию, Румынию и Польшу. В Чехии самая тяжелая ситуация сложилась в двух северо-восточных регионах, где объявили чрезвычайную ситуацию. Эвакуировать пришлось тысячи людей.

В понедельник по всей стране без электричества остались сто двадцать тысяч домохозяйств. В пострадавших районах разрушены дома и мосты, повреждены дороги.

В Польше из берегов вышли Одер и Висла. В Кракове власти раздавали жителям мешки с песком для защиты от наводнения. Некоторые населенные пункты из-за высокого уровня воды оказались в ловушке. Людей пришлось спасать с помощью вертолетов.

В австрийской столице, где разлилась река Вена, ограничено движение транспорта. И здесь власти прибегли к эвакуации населения. К некоторым домам можно добраться только на лодках. Районы вокруг Вены объявлены зоной бедствия.

Вена, Австрия Krzysztof Zatycki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Изменение климата в сторону потепления, указывают эксперты, приводит к обильным осадкам, которые провоцируют наводнения. Это характерно не только для Европы, но и для других континентов планеты.