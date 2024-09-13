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Италия планирует вернуться к ядерной энергетике

Ливорно-Феррарис, Италия
Ливорно-Феррарис, Италия Авторское право Antonio Calanni/AP2008
Авторское право Antonio Calanni/AP2008
By Euronews
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Правительство Джорджи Мелони намерено сократить зависимость от импорта ископаемого топлива. Власти изучают возможность перехода к атомной энергетике.

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Италия отказалась от АЭС больше 30 лет назад. Но теперь страна хочет вернуться к ядерной энергетике. Правительство Джорджи Мелони намерено сократить зависимость от импортируемого ископаемого топлива.

Недавно министр окружающей среды Италии объявил о планах внести изменения в законодательство, которые позволят инвестировать в малые модульные реакторы. Данной темой в парламенте занимаются несколько комитетов. В один из них входит депутат Риккардо Цуккони.

Риккардо Цуккони, депутат парламента:"Было предпринято множество усилий в плане пересмотра подхода к атомной энергетике в Италии. Однако четких указаний по этому вопросу пока нет. Создание новой платформы министром энергетики заслуживает внимания, поскольку там, на карте, обозначены ядерные объекты, которые все еще существуют как в Италии, так и по всей Европе. Кроме того, парламентские комитеты проводят расследование по этому вопросу".

С каждым годом спрос на электроэнергию растет. Возобновляемые источники энергии не (покрывают) полностью потребности страны. Новые типы ядерных установок могут удовлетворить до 11% национального спроса на энергию к 2050 году.

Риккардо Цуккони, депутат парламента:"Появляются альтернативные варианты, включая новое поколение небольших установок, которые, по моему мнению, следует серьезно рассмотреть".

Привлекательной концепцией для оптимального баланса устойчивости энергосистемы является сочетание АЭС и возобновляемых источников. Их стоит объединять с пользой для экономики.

К такому выводу пришли независимые эксперты. Их доклад был опубликован по случаю Международного форума в Черноббьо.

Лоренцо Тавацци, TEHA Group:"Что касается итальянских предприятий, работающих в этом секторе, то, по нашим оценкам, экономическое воздействие как непосредственно на цепочку поставок, так и на смежные виды деятельности составляет 50 миллиардов евро. Атомная энергия и возобновляемые источники энергии не противостоят друг другу, они дополняют друг друга. Их интеграция может ускорить использование чистых технологий и ускорить процесс декарбонизации".

Впрочем, некоторые экологические организации выступают против использования ядерной энергии для декарбонизации. Отношение к атомным электростанциям простых итальянцев, как показывают опросы, также неоднозначное.

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АЭС Ядерная энергия Италия Джорджа Мелони Энергетический переход