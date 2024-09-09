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Бельгия назвала "провокацией" намерение Венгрии отправить мигрантов в Брюссель

Венгрия пригрозила отправить нелегальных мигрантов в Брюссель.
Венгрия пригрозила отправить нелегальных мигрантов в Брюссель. Авторское право Tibor Illyes/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Авторское право Tibor Illyes/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Противостояние между Будапештом и Брюсселем по вопросам миграционной политики и верховенства закона обостряется.

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В понедельник бельгийское правительство выразило возмущение планами Венгрии отправить нелегальных мигрантов автобусами в Брюссель в ответ на штраф в 200 миллионов евро. Он был наложен в июне Европейским судом, и Будапешт его отказывается платить.

Это заявление "является провокацией, противоречащей европейским обязательствам, - заявила Хаджа Лахбиб, министр иностранных дел Бельгии. - Миграционная политика - это общий вызов, который должен решаться упорядоченно и солидарно всеми странами-членами".

Николь де Моор, государственный секретарь по вопросам убежища и миграции, тем временем предупредила, что в случае отправки мигрантов Бельгия не предоставит доступ к "миграционным потокам, которые используются таким образом".

"Угроза Венгрии отправить мигрантов в Брюссель по собственной инициативе и без консультаций показывает отсутствие уважения к европейским институтам и общей политике", - говорится в заявлении де Моор.

Госсекретарь поручил постоянному представителю Бельгии при ЕС обсудить этот вопрос со своим венгерским коллегой и попросил Европейскую комиссию отреагировать "решительно и твердо".

Филипп Клозе, мэр города Брюсселя, также осудил это заявление Будапешта и потребовал от премьер-министра Александра де Кроо "заблокировать эти автобусы на границе".

"Как долго мы будем терпеть эти провокации со стороны страны, которую мы субсидируем?" - сказал он, имея в виду бюджет ЕС, нетто-получателем которого является Венгрия.

Последняя ссора возникла из-за решения Европейского суда, который признал, что Венгрия совершила "беспрецедентное и исключительно серьезное нарушение законодательства ЕС", когда ввела ограничения на право убежища. Суд наложил на страну единовременный штраф в размере 200 миллионов евро, а также штраф в размере 1 миллиона евро за каждый день, когда нарушение сохраняется.

Виктор Орбан яростно отреагировал на вердикт, назвав его "возмутительным и неприемлемым".

"Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем их собственные европейские граждане", - заявил он в июне. (Суд ЕС находится в Люксембурге).

Противостояние обострилось: в прошлом месяце депутаты Орбана пригрозили оплатить нелегальным мигрантам "билет в один конец" из Венгрии в бельгийскую столицу. В пятницу государственный секретарь Бенсе Ретвари провел пресс-конференцию, на которой представил автобусы, которые предположительно будут использоваться в этой схеме, с подсвеченными табличками "Рёшке-Брюссель". Он сказал, что транспорт будет предоставляться "добровольно" и "бесплатно".

"Если Брюсселю нужны нелегальные мигранты, Брюссель может их забрать", - сказал Ретвари.

В тот же день Орбан призвал к отказу от миграционной политики ЕС - это предложение также включено в коалиционное соглашение нового правительства Нидерландов. Эта идея считается надуманной, поскольку она повлечет за собой пересмотр согласованного законодательства или договоров ЕС.

Спор идет параллельно со спором о недавнем решении Венгрии распространить действие своей Национальной карты на граждан России и Белоруссии, что, по мнению Комиссии, может представлять угрозу для "всей" Шенгенской зоны.

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Венгрия Брюссель Виктор Орбан Бельгия