"О положении Союза": Венгрия-нарушитель, выборы в ФРГ, Монголия против МУС

Авторская программа Штефана Гробе. Взгляд из Брюсселя на самые важные европейские новости.

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Добро пожаловать в программу "О положении Союза", c вами Штефан Гробе из брюссельской студии Euronews.

Если вы любите конфликты между Европейским союзом и Венгрией, то на этой неделе вам было где разгуляться.

Антимигрантское правительство в Будапеште проигнорировало крайний срок выплаты штрафа в 200 миллионов евро, наложенного Европейским судом.

Венгрия пошла на "беспрецедентное и исключительно серьезное" нарушение законодательства ЕС, когда ввела долгосрочные ограничения на право получения убежища.

Судьи пришли к выводу, что Венгрия пошла на "беспрецедентное и исключительно серьезное" нарушение законодательства ЕС, когда ввела долгосрочные ограничения на право получения убежища.

Спор возник еще в 2020 году, когда венгерские власти подверглись резкой критике за размещение просителей убежища в так называемых транзитных зонах в условиях, напоминающих содержание под стражей.

Теперь Еврокомиссия запустила процедуру взыскания 200-миллионного штрафа.

Балаш Уйвари, пресс-секретарь Еврокомиссии:

"У нас есть финансовое регулирование, но нет большого пространства для маневра. Мы должны следовать действующим процедурам. (...) Поэтому мы направили второй запрос в соответствии с процедурой. Это дает Венгрии 15 календарных дней для осуществления платежа".

Посмотрим, что произойдет через две недели.

И все же настоящим потрясением недели стал не отказ Венгрии выплатить штраф, а итоги региональных выборов в Восточной Германии.

Впервые со времен Второй мировой войны ультраправая и фашистская партия стала сильнейшей на земельных выборах.

Это потрясает, но не удивляет. Канцлер Германии Олаф Шольц предвидел такой исход событий. Еще до дня голосования он объявил об ужесточении иммиграционной политики в тщетной попытке сохранить лицо своей Социал-демократической партии на выборах.

Еще до дня голосования он объявил об ужесточении иммиграционной политики в тщетной попытке сохранить лицо СДПГ на выборах.

Германия начала депортировать граждан Афганистана, осужденных за преступления, на родину.

Теперь коллега Шольца к югу от границы, в Австрии, объявил о прямой депортации в Афганистан и Сирию. В этом вопросе Вена будет тесно сотрудничать с Берлином.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии:

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"Репатриация в Афганистан и Сирию больше не является табу, теперь это часть того, как мы можем реально решить проблему нелегальной миграции и преступности. Это означает, что необходимо принять целый ряд мер, и Австрия внесла в это значительный вклад".

Со мной на связи Рафаэль Лосс, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям в Берлине. Добро пожаловать в программу.

Euronews: - Итак, более жесткая позиция Олафа Шольца в отношении иммиграции не помогла ему на выборах. Есть ли риск, что его правительство откажется и от других политических решений, например, по Украине, чтобы угодить толпе популистов?

Рафаэль Лосс: - Риск, безусловно, есть. Я думаю, что федеральное правительство совместно с демократической оппозицией, консерваторами из ХДС, пытаются найти способ ответить на успех АдГ и "Союза Сары Вагенкнехт" на выборах в Саксонии и Тюрингии в воскресенье. И миграционная политика, безусловно, является одной из тех областей, над которыми им необходимо поработать. Но меньше внимания уделяется таким вопросам, как Украина, трансформация энергетики, другим спорным вопросам.

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Euronews: - Итак, результаты выборов в Восточной Германии носили скорее символический характер, чем содержательный. Речь идет о двух небольших землях с общим населением в 7% от общего числа жителей Германии. Или это все же важный индикатор и на национальном уровне?

Лосс: - Безусловно, важно сохранять перспективу. Вы правы, указывая на то, что Саксония и Тюринигия - не самые крупные из 16 немецких регионов. Но это первый случай, когда правоэкстремистская партия получила 30%, треть мест в земельном или федеральном парламенте с 1949 года, с момента основания Федеративной Республики. И поэтому это в какой-то степени переломный момент, который дает АдГ и партии Вагенкнехт (BSW) возможность формально и неформально влиять на политику. Но что еще более важно: их успех означает необходимость реакции со стороны других партий. Они вынуждены реагировать на их инициативы, на их риторику. А АдГ и BSW мало заинтересованы в стабильности и порядке. Они процветают благодаря нестабильности.

AfD и BSW мало заинтересованы в стабильности и порядке. Они процветают благодаря нестабильности.

Euronews: - Канцлер Олаф Шольц назвал результаты выборов "горькими". Он призвал другие партии не допустить к власти ультраправых, что заставит их вступать в идеологически запутанные коалиции. Это путь к успеху?

Лосс: - Похоже, что это путь вперед, независимо от того, нравится это немецким политикам или нет. Политический спектр становится все более фрагментированным. Ультраправые и ультралевые - это политические силы, с которыми нужно считаться. И это означает, что центристские политические партии, те, что придерживаются демократических взглядов, должны найти новые пути для эффективного сотрудничества, чтобы не только продвигать важные политические вопросы, но и дать понять избирателям, что уважение демократии может принести результаты.

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Euronews: - На данный момент трудно представить, как Шольц сможет политически пережить федеральные выборы через год. Хотя он уже не раз доказывал, что обладает политической выдержкой и его нельзя недооценивать. Что вы думаете?

Лосс: - Вопросы, которые возникают в Берлине, конечно, касаются его политического выживания, и на этот раз он не должен рассчитывать на победу. Но вопросы, безусловно, возникают. СДПГ, партия самого Олафа Шольца, старается пока молчать, потому что через две с половиной недели предстоят выборы в земле Бранденбург. А вот после них, если результаты для СДПГ будут такими же катастрофическими, как в Саксонии и Тюрингии, мне трудно поверить, что Олаф Шольц все еще будет чувствовать себя так же комфортно в кресле главы правительства, как сейчас.

Рафаэль Лосс, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, спасибо за участие в сегодняшней передаче.

На этой неделе одна страна, редко появляющаяся в новостях, попала в заголовки: Монголия - за то, что не арестовала Владимира Путина.

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Визит Путина к восточноазиатскому соседу стал первой поездкой в страну-член Международного уголовного суда в Гааге.

Почти 18 месяцев назад МУС выдал ордер на арест Путина за предполагаемые военные преступления в связи с вторжением России на Украину.

Члены Суда обязаны по договору задерживать подозреваемых, чего Монголия предпочла не делать, как вы можете видеть. Вместо этого в столице страны Улан-Баторе Путина встретил почетный караул в парадной форме, стилизованной под одеяния правителя XIII века Чингисхана.

Украина и ЕС призвали Монголию выполнить свои обязательства и поместить Путина под арест, но безуспешно.

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Будут ли другие члены МУС действовать иначе? Хватит ли у Путина смелости протестировать это в ходе новой поездки? Мы будем держать вас в курсе.

Наш выпуск подошел к концу. С вами был Штефан Гробе. Спасибо вам и отличной недели!