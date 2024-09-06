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Сильные наводнения на севере Италии

Женщина пробирается через паводковую воду, вызванную сильным дождем, на одной из улиц Милана, 5 сентября 2024 года
Женщина пробирается через паводковую воду, вызванную сильным дождем, на одной из улиц Милана, 5 сентября 2024 года Авторское право Stefano Porta/Stefano Porta /LaPresse
Авторское право Stefano Porta/Stefano Porta /LaPresse
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Проливные дожди привели к наводнениям на севере Италии, один человек пропал без вести

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Проливные дожди обрушились на север Италии, вызвав масштабные наводнения под Миланом и в других районах.

В Пьемонте спасатели ищут 58-летнего фермера: поднявшаяся вода унесла его вместе с трактором. Опасаются, что мужчину могло смыть в море.

В регионе Валь-ди-Суза вышедшая из берегов речка разрушила два моста, затопила местную дорогу, изолировав два небольших посёлка с населением в 50 человек.

В Генуе ветер скоростью до 100 км/ч валил деревья и рекламные щиты. Из берегов вышли сразу несколько рек, в некоторых районах сошли оползни. Нарушено автомобильное и железнодорожное движение.

На сам Милан за 6 часов обрушилось 12 см осадков. Спасатели десятки раз выезжали по вызовам, помогая автомобилистам, застрявшим в затопленных тоннелях, и на откачку воды из подвалов. Наводнения привели к серьёзным перебоям в работе городского метрополитена.

Всего неделю назад подобная непогода обрушилась на юг Италии. В провинции Кампания было затоплено несколько населённых пунктов, перекрыты несколько дорог, а два человека до сих пор числятся пропавшими без вести после оползня.

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