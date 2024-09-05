Полиция застрелила нападавшего возле генконсульства Израиля в Мюнхене

By Euronews

Перестрелка произошла возле генконсульства Израиля, район оцеплен

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Мюнхенская полиция застрелила человека, предположительно открывшего стрельбу рядом с генконсульством Израиля и музеем «Центр документации национал-социализма».

СМИ сообщают, что преступник открыл огонь из «длинноствольного оружия» по полицейскому посту возле музея. В полиции пока официально происходящее не комментируют, подтвердив лишь факт стрельбы по подозреваемому и проведение масштабной полицейской операции.

Район был оцеплен, горожан просят избегать его, туда стянуты значительные силы правопорядка, включая спецназ и полицейские вертолёты.

Израильские дипломаты заявили, что генконсульство в тот момент было закрыто, поскольку 5-е сентября — день памяти теракта на Мюнхенской Олимпиаде: ровно 52 года назад палестинские террористы захватили в заложники израильских спортсменов.