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Полиция застрелила нападавшего возле генконсульства Израиля в Мюнхене

Полиция пока не приводит подробностей
Полиция пока не приводит подробностей Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Перестрелка произошла возле генконсульства Израиля, район оцеплен

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Мюнхенская полиция застрелила человека, предположительно открывшего стрельбу рядом с генконсульством Израиля и музеем «Центр документации национал-социализма».

СМИ сообщают, что преступник открыл огонь из «длинноствольного оружия» по полицейскому посту возле музея. В полиции пока официально происходящее не комментируют, подтвердив лишь факт стрельбы по подозреваемому и проведение масштабной полицейской операции.

Район был оцеплен, горожан просят избегать его, туда стянуты значительные силы правопорядка, включая спецназ и полицейские вертолёты.

Израильские дипломаты заявили, что генконсульство в тот момент было закрыто, поскольку 5-е сентября — день памяти теракта на Мюнхенской Олимпиаде: ровно 52 года назад палестинские террористы захватили в заложники израильских спортсменов.

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