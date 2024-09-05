Европейская комиссия направила Венгрии второе письмо с просьбой дать дополнительные разъяснения по поводу "национальных карт". После визита Виктора Орбана в Москву их действие распространили на граждан России и Беларуси.

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В среду в Брюсселе произошел обмен мнениями по поводу недавнего решения Венгрии распространить действие программы "Национальная карта" на граждан России и Беларуси. Этот шаг вызвал опасения, что в стране появится "черный ход" для шпионажа и обхода санкций.

Схема предлагает упрощенную процедуру получения разрешения на работу с возможностью воссоединения семьи. Срок действия карты составляет два года, и ее можно продлить еще на три года, что открывает путь к долгосрочному проживанию.

Изначально "национальная карта" была доступна только для граждан Украины и Сербии. Но в июле в нее были внесены изменения, которые распространяются на Боснию и Герцеговину, Молдову, Северную Македонию и Черногорию, а также на Россию и Беларусь. Новость совпала с дипломатическими последствиями неоднозначного визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Для Ильвы Йоханссон, еврокомиссара по внутренним делам ЕС, включение России и Беларуси в список вызывает "серьезные" опасения и представляет потенциальную угрозу безопасности "всей" Шенгенской зоны.

Йоханссон открыто поставила под сомнение логику обращения с двумя "враждебными" странами так же, как с шестью кандидатами на вступление в ЕС, и заявила, что экономическая выгода от привлечения работников из России и Беларуси представляется "ограниченной" и "непропорциональной" по сравнению с внутренними рисками, приведя в пример недавние случаи саботажа, шпионажа и кибератак.

Летом 2022 года ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией и согласился усилить проверку будущих заявлений, подаваемых российскими посетителями. По словам Йоханссон, эти меры привели к сокращению количества виз, выданных российским гражданам, на 88%, и в последующие месяцы могут потребоваться дополнительные инициативы.

"Сейчас время для бдительности, а не для ее снижения. Сейчас не время проявлять мягкость в вопросах безопасности. В Шенгене мы должны обеспечивать безопасность друг друга", — сказала она.

Йоханссон, однако, подчеркнула, что ее служба не выявила нарушений законодательства ЕС и поэтому не будет возбуждать судебное дело против правительства Орбана — по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершена внутренняя оценка.

Еврокомиссия все еще изучает ответы, предоставленные Будапештом в ответ на письмо, отправленное 1 августа. Ответы Венгрии оставили некоторые аспекты "неясными", сказал Йоханссон членам Европарламента, и было отправлено второе письмо, чтобы прояснить два вопроса:

Почему Венгрия считает распространение этой схемы на граждан России и Беларуси необходимым и целесообразным в нынешнем геополитическом контексте?

Почему Венгрия не применяет дифференцированные проверки безопасности в отношении российских и белорусских заявителей, несмотря на повышенные риски безопасности?

Крайний срок для ответа — 11 сентября.

Отвечая на вопрос, являются ли изменения основанием для исключения Венгрии из Шенгенской зоны, Йоханссон осторожно добавила: "Приостановление членства в Шенгенской зоне — это очень, очень серьезное решение, и я не думаю, что это произойдет".

Будапешт осудил "политическую истерию"

За несколько часов до выступления еврокомиссара перед законодателями Янош Бока, министр по европейским делам Венгрии, дал пресс-конференцию, на которой описал иную картину.

Бока заявил, что распространение действия "национальной карты" на граждан России и Беларуси необходимо для смягчения проблемы нехватки рабочей силы на венгерском рынке и предоставления работодателям "более простой процедуры" привлечения иностранных работников. Министр подчеркнул, что изменения совместимы с законодательством ЕС и не снижают требования к въезду и выдаче виз.

Что касается времени, когда было объявлено об изменениях, пришедшихся на встречу Виктора Орбана и Владимира Путина, Бока сказал, что это "чистое совпадение".

"Система "национальных карт" не представляет никаких рисков для национальной безопасности, общественной безопасности или общественного порядка Венгрии или Европейского союза. Система Национальной карты содержит определенные удобства, связанные с трудоустройством. Она во всех отношениях соответствует правилам, связанным с выдачей виз и въездом в страну", — сказал Бока журналистам.

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С июля Венгрия выдала десять ВНЖ россиянам и четыре — белорусам.

На протяжении всей пресс-конференции министр осуждал "политическую истерию", созданную Европарламентом и "некоторыми" странами-членами, которых он не назвал. В прошлом месяце страны Балтии и Северной Европы написали совместное письмо, в котором предупредили, что недавние действия Венгрии "могут представлять серьезную угрозу безопасности".

Комиссия, по словам Бока, должна быть "достаточно сильной, чтобы противостоять политическому давлению" и оставить вопросы национальной безопасности в руках экспертов разведки.

Выступая на стороне министра, депутаты Европарламента от партии "Фидеш" Андраш Ласло и Кинга Галь осудили критику в адрес правительства как "беспочвенные утверждения", "злонамеренную дезинформацию" и "очередную лицемерную атаку" на Венгрию.

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Новое столкновение между Брюсселем и Будапештом происходит параллельно с другим спором, связанным со штрафом в 200 миллионов евро, наложенным Европейским судом, который Венгрия до сих пор отказывается выплачивать.