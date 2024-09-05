Ключевые должности в Еврокомиссии займут правоцентристы

Документ, попавший в распоряжение Euronews, предполагает, что ЕНП фон дер Ляйен будет доминировать на ключевых постах в следующем исполнительном органе ЕС, оставляя социалистам и либералам лишь крохи.

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Официально новый состав Еврокомиссии будет объявлен на следующей неделе. Но, судя по всему, несколько заветных портфелей достанутся сленам Европейской народной партии (ЕНП) председателя Урсулы фон дер Ляйен.

В списке, распространенном среди членов правоцентристской ЕНП, говорится, что партия фон дер Ляйен претендует на самые востребованные направления политики в исполнительной власти ЕС, включая те, на которые рассчитывают социалисты.

Согласно внутреннему документу, попавшему в распоряжение Euronews, портфели по вопросам занятости и жилья, столь желанные для левоцентристской группы социалистов, могут достаться, соответственно, австрийскому комиссару Магнусу Бруннеру и хорватке Дубравке Шуйце, оба из ЕНП, причем последняя может также взять на себя здравоохранение или социальные вопросы.

Бруннер также единственный возможный кандидат на престижный портфель по вопросам конкуренции, что делает его главным антимонопольным чиновником блока.

В июле фон дер Ляйен была переназначена широкой коалицией евродепутатов, включающей ЕНП, социалистов и либералов, но ей снова понадобится их поддержка на голосовании по утверждению Комиссии в качестве органа, позволяющего ей работать в течение следующих пяти лет.

Поддержанная Педро Санчесом Тереза Рибера, очевидно, получит высокий пост исполнительного вице-президента по цифровым технологиям, но другие кандидаты от социалистов, как ожидается, займут менее влиятельные должности.

Мальтиец Гленн Микаллеф претендует на второстепенный портфель, либо по вопросам равенства и взаимодействия поколений, либо рыболовства. В то время как датчанин Дан Йоргенсен, возможно, получит должность, связанную с изменением климата, которая будет отделена от обязанностей в области энергетики или окружающей среды.

По сообщениям, политический опыт Микаллефа был поставлен под сомнение фон дер Ляйен, которая пытается убедить мальтийское правительство в последний момент представить кандидатуру женщины. Другой кандидат от социалистов, румынка Роксана Минзату, может получить экономический портфель, что является вероятной наградой за решение ее правительства выдвинуть женщину.

Ожидается, что кандидаты от Либеральной партии также получат портфель по внутренним делам для бельгийки Хаджи Лахбиб, по финансовым услугам для ирландца Майкла Макграта и еще одну экономическую роль для словенца Томажа Весела - хотя, как и на Мальте, фон дер Ляйен, по сообщениям, настаивает на том, чтобы Любляна назвала женское имя.

Утечка подтверждает предыдущие сообщения о том, что три должности исполнительных вице-президентов достанутся Франции, Италии и Испании. Ожидается, что наряду с Риберой француз Тьерри Бретон будет отвечать за промышленность и стратегическую автономию, а итальянец Раффаэле Фитто займется экономикой и постпандемическим восстановлением.

Эстонка Кайя Каллас уже была назначена лидерами ЕС на пост вице-президента, а оставшиеся два самых высоких руководящих поста должны достаться действующим членам ЕС Валдису Домбровскису и Марошу Шефчовичу, говорится в документе.

Остальные комиссары ЕНП, как ожидается, получат львиную долю влиятельных портфелей. Конкурентоспособность, скорее всего, достанется финну Хенне Вирккунену или шведу Джессике Росвалл, а торговля - нидерландцу Вопке Хоекстре.

Литовец Андрюс Кубилюс может получить портфель по безопасности, что усилит влияние Балтии на внешнюю политику и укрепит антироссийскую позицию ЕС вместе с Каллас, говорится в документе.

Назначение в сфере энергетики достанется Юзефу Сикеле, независимому депутату, близкому к ЕНП, в то время как сельское хозяйство останется под контролем ЕНП, и на эту роль могут претендовать Кристоф Хансен из Люксембурга или Мария Луиза Албукерке из Португалии.

Утечка намекает на разделение сельскохозяйственного портфеля, при этом развитие сельских районов достанется греческому комиссару Апостолосу Цицикостасу, который также может отвечать за транспорт.

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Исходя из документа, предполагается, что поддержанная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кандидатура действующего комиссара Оливера Вархели, скорее всего, будет отклонена Европарламентом.

Если это произойдет, то в качестве замены рассматривается кандидатура другого фаворита Орбана, евродепутата от "Фидес" Эникё Дьёри, который поможет фон дер Ляйен в ее стремлении к гендерному паритету.

Окончательно портфели будут объявлены фон дер Ляйен в следующую среду (11 сентября).