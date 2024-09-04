NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Жилищный кризис в Португалии: в Лиссабоне приезжим учителям предоставят доступное жильё

Аренда жилья в Португалии, по прогнозам, в этом году вырастет на 7%. Это рекорд для последних 30 лет.
Аренда жилья в Португалии, по прогнозам, в этом году вырастет на 7%. Это рекорд для последних 30 лет. Авторское право Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Арендная плата в португальской столице продолжает расти. При этом в местных учебных заведениях не хватает преподавателей. Приезжим снимать квартиру или дом в Лиссабону не по карману. Городские власти нашли решение проблемы.

РЕКЛАМА

Власти Португалии продолжают искать пути выхода из беспрецедентного жилищного кризиса, вызванного чрезмерным туризмом. Городской совет Лиссабона решил обеспечить доступным жильём учителей, вынужденных добираться на работу издалека.

Нуно Перейра Лопеш, вице-президент городского совета Кашкайша, пояснил: "На этот учебный год у нас есть 105 свободных домов. И сегодня мы торжественно открываем эти 4 дома, в которых будут проживать первые 16 учителей".

Право на размещение имеют преподаватели, проживающие более чем в 60 километрах от места работы.

Ежемесячная арендная плата для них составит от 150 до 400 евро в зависимости от типа апартаментов.

С 2017 года цены на съёмное жильё в Португалии увеличились на 56%. В этом году прогнозируется их рекордный рост - ещё на 7%.

Всё больше и больше домов и квартир переводится на Airbnb. Луис Мендеш, географ и урбанист, дополняет: "Жильё стало финансовым активом, страна првилекла множество иностранных компаний налоговыми льготами. Как результат: в период с 2011 по 2021 год Лиссабон потерял 25% своего населения".

Related

"Наша цель - привлечь таланты, чтобы лучшие учителя приезжали преподавать в муниципалитет Кашкайш, и жилищный фактор этому не мешал", - добавляет Нуно Перейра Лопеш.

Доступным по местным меркам жильём обеспечат и временно трудоустроенных - учителей, которые заменяют коллег, находящихся в отпуске, на больничном или в декрете.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ирландия создаёт комиссию по расследованию насилия в церковных школах

Экспериментальный запрет на телефоны в школе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке

жильё Лиссабон Португалия аренда квартиры рынок недвижимости