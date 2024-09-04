Арендная плата в португальской столице продолжает расти. При этом в местных учебных заведениях не хватает преподавателей. Приезжим снимать квартиру или дом в Лиссабону не по карману. Городские власти нашли решение проблемы.

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Власти Португалии продолжают искать пути выхода из беспрецедентного жилищного кризиса, вызванного чрезмерным туризмом. Городской совет Лиссабона решил обеспечить доступным жильём учителей, вынужденных добираться на работу издалека.

Нуно Перейра Лопеш, вице-президент городского совета Кашкайша, пояснил: "На этот учебный год у нас есть 105 свободных домов. И сегодня мы торжественно открываем эти 4 дома, в которых будут проживать первые 16 учителей".

Право на размещение имеют преподаватели, проживающие более чем в 60 километрах от места работы.

Ежемесячная арендная плата для них составит от 150 до 400 евро в зависимости от типа апартаментов.

С 2017 года цены на съёмное жильё в Португалии увеличились на 56%. В этом году прогнозируется их рекордный рост - ещё на 7%.

Всё больше и больше домов и квартир переводится на Airbnb. Луис Мендеш, географ и урбанист, дополняет: "Жильё стало финансовым активом, страна првилекла множество иностранных компаний налоговыми льготами. Как результат: в период с 2011 по 2021 год Лиссабон потерял 25% своего населения".

"Наша цель - привлечь таланты, чтобы лучшие учителя приезжали преподавать в муниципалитет Кашкайш, и жилищный фактор этому не мешал", - добавляет Нуно Перейра Лопеш.

Доступным по местным меркам жильём обеспечат и временно трудоустроенных - учителей, которые заменяют коллег, находящихся в отпуске, на больничном или в декрете.