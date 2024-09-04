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Экспериментальный запрет на телефоны в школе

Пользоваться телефонами запрещают не только на уроках, но и на переменах
Пользоваться телефонами запрещают не только на уроках, но и на переменах Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Франция присоединилась к целому ряду европейских стран, ополчившихся на смартфоны

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Министр образования Франции Николь Беллубе пришла на первый урок в школе под Парижем: она входит в число примерно двухсот учебных заведений страны, который с этого года ввели «цифровую перемену»: так называют экспериментальный запрет ученикам пользоваться мобильными телефонами, причём не только на уроках, но и на переменах тоже.

Авторы идеи утверждают, что это не только поможет концентрации внимания на занятиях, но и снизит шансы кибербуллинга.

Школьники, по крайней мере на камеру, поддерживают доводы взрослых.

Фабьен Леру, школьный инспектор:

«Это приучает школьников обходиться без телефонов весь день, учит их даже на перемене искать другие занятия, а не сидеть в телефоне».

«Мы здесь не для того, чтобы развлекаться, поэтому нет смысла иметь телефон».

«Я думаю, это очень хорошая идея, потому что они отвлекают нас во время уроков. Лучше не держать телефон рядом на уроке».

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В этой школе мобильники хранятся в пяти особых ящиках, общей стоимостью 300 евро. Школа заплатила за них из своего бюджета. Некоторые учебные заведения сочли такие траты неприемлемыми, хотя министр образования считает иначе:

Николь Беллубе, министр образования Франции:

«Финансовые затраты кажутся мне довольно скромными. Оснащение — то есть ящики для хранения мобильных телефонов, выбранные этой школой, стоят 60 евро каждый. Их приобрели за счёт собственных средств школы. Но, конечно, я бы не хотела, чтобы возникли какие-то недоразумения с Ассоциацией департаментов Франции».

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Франция следует курсу многих других европейских стран, ополчившихся на телефоны в классах. Если эксперимент сочтут успешным, полный запрет на мобильники во всех французских школах могут ввести уже с января.

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