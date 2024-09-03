NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лодка с десятками мигрантов перевернулась у северного побережья Франции: 13 погибших

Архив: спасательная операция в Северном море, 2023 г.
Архив: спасательная операция в Северном море, 2023 г. Авторское право Gareth Fuller/AP
Авторское право Gareth Fuller/AP
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

По меньшей мере 13 человек погибли, когда лодка с десятками мигрантов перевернулась у северного побережья Франции. В морской префектуре Франции сообщили, что судно столкнулось с трудностями у мыса Грис-Нез, спасатели извлекли из воды 61 человека.

РЕКЛАМА

По меньшей мере 13 человек погибли, когда лодка с десятками мигрантов перевернулась у северного побережья Франции.

Мэр французского прибрежного города, участвующий в спасательной операции, сообщил, что у лодки "раскололось дно” в ходе попытки нескольких десятков человек пересечь Ла-Манш. “Это большая драма”, добавил мэр Ле-Портеля Оливье Барбарен, где был оборудован пункт первой помощи.

В морской префектуре Франции сообщили, что судно столкнулось с трудностями у мыса Грис-Нез, спасатели извлекли из воды 61 человека.

Температура моря у берегов северной Франции сейчас составляет около 20 градусов по Цельсию. По данным Международной организации по миграции, в этом году по меньшей мере 30 искателей убежища погибли или пропали без вести при попытке пересечь границу с Великобританией.

По данным Министерства внутренних дел Соединённого королевства, за последние семь дней по меньшей мере 2109 мигрантов пытались пересечь Ла-Манш на небольших лодках.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Румыния поменяла кандидата на пост еврокомиссара

Армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве: погибли десятки людей

Российские ВС атаковали Украину тремя "Искандерами" и 35 дронами

миграционный кризис жертвы Франция Великобритания кораблекрушения Ла-Манш