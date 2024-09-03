By Euronews и AP, EBU

По меньшей мере 13 человек погибли, когда лодка с десятками мигрантов перевернулась у северного побережья Франции. В морской префектуре Франции сообщили, что судно столкнулось с трудностями у мыса Грис-Нез, спасатели извлекли из воды 61 человека.

РЕКЛАМА

По меньшей мере 13 человек погибли, когда лодка с десятками мигрантов перевернулась у северного побережья Франции.

Мэр французского прибрежного города, участвующий в спасательной операции, сообщил, что у лодки "раскололось дно” в ходе попытки нескольких десятков человек пересечь Ла-Манш. “Это большая драма”, добавил мэр Ле-Портеля Оливье Барбарен, где был оборудован пункт первой помощи.

В морской префектуре Франции сообщили, что судно столкнулось с трудностями у мыса Грис-Нез, спасатели извлекли из воды 61 человека.

Температура моря у берегов северной Франции сейчас составляет около 20 градусов по Цельсию. По данным Международной организации по миграции, в этом году по меньшей мере 30 искателей убежища погибли или пропали без вести при попытке пересечь границу с Великобританией.

По данным Министерства внутренних дел Соединённого королевства, за последние семь дней по меньшей мере 2109 мигрантов пытались пересечь Ла-Манш на небольших лодках.